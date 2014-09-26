Дипломаты ЕС считают, что снятие санкций против России сейчас не ко времени

Евросоюз, вероятнее всего, обсуждая ситуацию в Украине на следующей неделе, оставит санкции против России в действии, считают дипломатические источники Reuters.

Когда ЕС в сентябре принял санкции в отношении России из-за ее участия в украинском конфликте, представители Евросоюза договорились, что оценят реализацию мирного плана в Украине к концу сентября. Президент Европейского совета Херман Ван Ромпей сказал, что, в зависимости от ситуации, санкции ЕС могут быть изменены, приостановлены или даже полностью отозваны.

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Послы признают некоторые положительные сдвиги в Украине и сохранят возможность сворачивания санкций, в случае если мирный процесс будет успешным, сказал дипломат, говоривший на условиях анонимности.

Читайте такжеРоссия из-за санкций уже в этом году потеряет 15% золотовалютных резервов - FitchЧтобы отменить какую-либо санкцию, потребуется полное единодушие, а его вряд ли удастся достигнуть, сказал другой дипломат. "Среди послов ЕС нет консенсуса в отношении отмены санкций. Еще просто слишком рано судить о развитии ситуации", - сказал он.

Третий дипломат, выступающий в пользу менее жестких мер в отношении Москвы, согласился с тем, что пока нет единого мнения о смягчении санкций.