Гривня открыла межбанк на отметке 13,40 за доллар

В пятницу, 26 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к открытию торгов установились на уровне 12,95/13,40 грн/долл. против 12,96/13,30 грн/долл. на закрытии торгов 25 сентября.

Как сообщили УНИАН казначеи коммерческих банков, котировки гривни по отношению к евро к открытию торгов установились на уровне 16,5000/17,0796 грн/евро против 16,4900/16,9056 грн/евро на закрытии торгов в четверг.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к открытию торгов установились на уровне 0,3340/0,3458 грн/рубль против 0,3364/0,3454 грн/рубль на закрытии торгов 25 сентября.

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Как сообщал УНИАН, в четверг, 25 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 12,96/13,30 грн/долл. против 12,95/13,30 грн/долл. на 12:00.