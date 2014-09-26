«БГ-Банк» предупредил клиентов о проблемах с платежами

Входящий в группу небольших финучреждений «БГ-Банк» (ранее – банк «Первый») испытывает временные трудности и не может выполнить свои обязательства перед клиентами своевременно и в полном объеме, сообщается на сайте банка.

По информации банка, он, как и большинство предприятий и финучреждений Украины, понес существенные убытки в связи с временной оккупацией Крыма и тяжелой ситуацией на востоке Украины.

«Значительная часть клиентов, которая находилась в этих регионах, не смогла своевременно выполнить свои обязательства по предоставленным им кредитам, что привело к временным трудностям в банке и невозможности своевременно выполнить обязательства в полном объеме», - говорится в сообщении.

Банк выражает благодарность клиентам за поддержку и доверие и сообщает, что его акционеры и руководство прилагают максимум усилий для качественного обслуживания клиентов.

«Мы работаем над выполнением всех своих обязательств и надеемся, что 2015 год будет более стабильным для украинской экономики», - отмечается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк запретил банку «Первый» до 27 декабря проводить некоторые активные операции, в том числе привлекать вклады физических лиц.

В июле банк ввел ограничения на снятие наличных по своим платежным картам на уровне 100 грн в сутки, а также ограничил расчеты платежными картами в торгово-сервисных сетях суммой 1 тыс. грн в сутки и ввел лимит на расчеты картами банка в Интернете на уровне 400 грн в сутки.

Справка УНИАН. Банк «Первый» работает на рынке Украины с 1994 года и входит в группу небольших финучреждений по активам. По данным НБУ, основным акционером банка является «Банк Грузии», владеющий 18,3950% акций.