Россия серьезно занервничала из-за открытия уголовного дела против Колобова

Российский банк ВТБ считает необоснованными обвинения Службы безопасности Украины в незаконности проведения сделки по размещению украинских суверенных евробондов на $3 млрд. Об этом говорится в заявлении банковской группы, размещенном на ее сайте.

Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины начала уголовное производство в отношении бывшего министра финансов Юрия Колобова и других членов правительства Украины по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

"Злоупотребляя служебным положением, в нарушение требований Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», Колобовым Ю.В. и другими высокопоставленными чиновниками организован и обеспечен выпуск облигаций внешнего государственного займа на сумму 3 миллиарда долларов США за счет «Фонда национального благосостояния» Российской Федерации, а также незаконно перечислена комиссия в сумме 450 тысяч долларов США в пользу «VTB Capital plc» (дочерняя компания российского банка «ВТБ», г. Лондон) за размещение указанных государственных бумаг", - говорится в сообщении СБУ.

"Утверждения украинских властей о незаконном характере сделки по размещению облигаций внешнего государственного займа Украины на сумму $3 млрд абсолютно не соответствуют действительности", - отмечается в заявлении банка.

Читайте такжеСБУ возбудила дело против экс-министра Колобова за выпуск облигаций для РоссииВ ВТБ считают, что сделка была заключена в полном соответствии с английским правом и действующим украинским законодательством.

"Украинское правительство самостоятельно выбрало в качестве организатора размещения компанию VTB Capital Plc., которая совершала сделку, руководствуясь общемировой банковской практикой", - сказано в заявлении ВТБ.

Напомним, в декабре 2013 года на встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Виктора Януковича была достигнута договоренность о предоставлении Украине кредита Российской Федерации в объеме 15 млрд долл. Первый транш - 3 млрд долл. Украина получила 24 декабря 2013 года путем продажи еврооблигаций со сроком погашения в 2015 году и ставкой купона 5% годовых.

19 декабря Кабинет министров одобрил выпуск двухлетних облигаций внешнего госзайма со сроком погашения в декабре 2015 года на общую сумму 3 млрд долл. и ставкой доходности 5%.

В этот же день Верховная Рада внесла изменения в закон о государственном бюджете, увеличив на 19,3 млрд грн предельный объем госзаимствований, дефицита госбюджета и предельный объем госдолга на 2013 год.