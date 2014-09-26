Украинцы в первом полугодии перевели из-за рубежа $3,3 млрд

Украинцы в первом полугодии 2014 года перевели из-за рубежа 3,327 млрд долл. США, что на 13% меньше, чем за соответствующий период годом ранее, сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

По информации НБУ, наибольшая сумма средств в 1,662 млрд долл. поступила через международные платежные системы, 1,211 млрд долл. поступило через корсчета банков, 453 млн долл. - по неформальным каналам.

Основными источниками частных переводов были оплата труда, на которую пришлось 2,197 млрд долл., и частные трансферты на 583 млн долл.

Больше всего средств украинцы перевели из России, США, Германии.

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Как сообщал УНИАН, Украинцы в 2013 году перевели из-за рубежа 8,5 млрд долл. США, что на 13,4% больше, чем годом ранее.