Чистая инвестпозиция Украины улучшилась на 15%

Отрицательное значение чистой инвестиционной позиции Украины, представляющее собой разницу между активами и обязательствами перед нерезидентами, в первом полугодии по сравнению с началом 2014 года снизилось на 11,647 млрд долл. или на 15,2% - до 65,201 млрд долл., сообщается на сайте Национального банка Украины.

По информации НБУ, в первом полугодии активы Украины снизились на 2,78% или 3,843 млрд долл. – до 134,288 млрд долл., пассивы - на 7,21% или 15,490 млрд долл. – до 199,489 млрд долл.

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Как сообщал УНИАН, отрицательное значение чистой инвестиционной позиции Украины в 2013 году выросло на 16,933 млрд долл., или на 28,3%, - до 76,820 млрд долл.

Международная инвестиционная позиция отражает накопленные запасы внешних финансовых активов и пассивов страны, в частности, все финансовые требования и обязательства резидентов страны относительно нерезидентов.