Военнослужащих в зоне АТО переведут на обслуживание в госбанки
Министерство обороны Украины обязало руководство воинских частей до конца сентября перевести военнослужащих в зоне проведения антитеррористической операции на обслуживание в государственные банки.
Об этом говорится в письме Минобороны руководителям воинских частей от 23 сентября, текстом которого располагает УНИАН.
«Принять безотлагательные меры по переводу на обслуживание в государственные банки («Ощадбанк», «Укрэксимбанк», «Укргазбанк») расчетов, связанных с выплатой денежного обеспечения и заработной платы участникам антитеррористической операции. В случае не заключения до 1 октября договоров с государственными банками выплату денежного обеспечения и заработной платы участникам антитеррористической операции в октябре провести наличными», - говорится в документе.
Согласно письму, перевод остальных военнослужащих и работников воинских частей вооруженных сил Украины на обслуживание в перечисленных госбанки необходимо завершить до 1 ноября.
«Выплату всему личному составу воинских частей и учреждений вооруженных сил, начиная с ноября 2014 года, проводить исключительно через учреждения государственных банков», - отмечается в письме.
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Также сообщается, что Минобороны обосновывает свое решение протокольными решениями Кабинета министров от 8 сентября №74 и от 11 сентября №76.