Военнослужащих в зоне АТО переведут на обслуживание в госбанки

Об этом говорится в письме Минобороны руководителям воинских частей от 23 сентября, текстом которого располагает УНИАН.

«Принять безотлагательные меры по переводу на обслуживание в государственные банки («Ощадбанк», «Укрэксимбанк», «Укргазбанк») расчетов, связанных с выплатой денежного обеспечения и заработной платы участникам антитеррористической операции. В случае не заключения до 1 октября договоров с государственными банками выплату денежного обеспечения и заработной платы участникам антитеррористической операции в октябре провести наличными», - говорится в документе.

Согласно письму, перевод остальных военнослужащих и работников воинских частей вооруженных сил Украины на обслуживание в перечисленных госбанки необходимо завершить до 1 ноября.

«Выплату всему личному составу воинских частей и учреждений вооруженных сил, начиная с ноября 2014 года, проводить исключительно через учреждения государственных банков», - отмечается в письме.

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Также сообщается, что Минобороны обосновывает свое решение протокольными решениями Кабинета министров от 8 сентября №74 и от 11 сентября №76.