В России из-за санкций ожидают обвала курса рубля до шокового уровня

Стрессовый сценарий развития экономики России, разработанный Минэкономразвития, предполагает в виду санкций Запада снижение курса рубля в 2017 году до 42,8 руб./долл. Об этом говорится в материалах МЭР, передает ИТАР-ТАСС.

Читайте такжеСтраны G7 и ЕС пригрозили России новыми санкциями"Снижение стоимости на экспортируемую Россией продукцию приведет к снижению экспортных доходов в 2015-2017 годах на $36-45 млрд в год по сравнению с базовым сценарием. В этих условиях произойдет ослабление обменного курса до 40 рублей за доллар США в 2015 году, 42,8 рубля за доллар США в 2017 году. Меньшая прибыль экспортеров, большее неприятие рисков у инвесторов, а также подорожание импортируемых инвестиционных товаров могут привести к сокращению инвестиций на 3,5% в 2015 году. В последующие годы рост инвестиций будет находиться на уровне 0,9-3,7%. Ослабление рубля ускорит также рост потребительских цен, который в среднегодовом выражении возрастет до 7,6% в 2015 году", - указано в материалах МЭР.

Как сообщал УНИАН, Центробанк России разработал стрессовый сценарий развития экономики страны на 2015-2017 годы, предполагающий в 2015 году снижение цены на нефть до $91 за баррель и падение ВВП на 0,6%.