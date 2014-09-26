Российский рубль упал до очередного минимума

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже в пятницу вновь обновил исторический максимум и вплотную приблизился к уровню 39 рублей, сообщает Прайм.

В середине сессии котировки достигали 38,97 рубля за доллар.

На 12.39 мск доллар растет к рублю на 40 копеек и торгуется по 38,89 рубля.

Евро также повышается к российской валюте. По отношению к закрытию четверга рост составляет 49 копеек - до 49,58 рубля за евро.

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Вслед за новой волной ослабления рубля на Московской бирже обменные пункты столицы существенно повысили цены на наличную иностранную валюту.

Курс наличного евро в большинстве банков для физлиц превысил 50 рублей, курс доллара, тем временем, вплотную подбирается к 40 рублям.

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