В России курс доллара впервые в истории превысил 39 рублей

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 15:30 мск пятницы вырос на 60 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня и достиг отметки 39,10 рубля, превысив прежний исторический максимум, установленный 16 сентября на уровне 38,93 рубля, сообщает ИТАР-ТАСС.

С начала года доллар укрепился к рублю уже на 6,3 рубля. Давление на рубль продолжают оказывать низкие цены на нефть и вчерашнее решение Мосгорсуда оставить главу АФК "Системы" под домашним арестом, а также санкции, считают аналитики.

Вместе с тем, глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев считает, что рубль сейчас перепродан и в перспективе ждет его укрепления.

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Как сообщалось ранее, стрессовый сценарий развития экономики России, разработанный Минэкономразвития, предполагает возможность снижения курса рубля в 2017 году до 42,8 руб./$.

"Снижение стоимости на экспортируемую Россией продукцию приведет к снижению экспортных доходов в 2015-2017 годах на $36-45 млрд в год по сравнению с базовым сценарием.

В этих условиях произойдет ослабление обменного курса до 40 руб./$ в 2015 году, 42,8 руб./$ в 2017 году. Меньшая прибыль экспортеров, большее неприятие рисков у инвесторов, а также подорожание импортируемых инвестиционных товаров могут привести к сокращению инвестиций на 3,5% в 2015 году.