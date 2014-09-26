Гривня на закрытии межбанка остановилась на 13,40 за доллар

В пятницу, 26 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне утренних значений - 12,95/13,40.

Как сообщили УНИАН казначеи коммерческих банков, котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов повысились до 16,5000/17,0568 против 16,5167/17,0809 на 12:00.

Читайте такжеПрезидент рассказал, почему упала гривня и как ее укрепитьПо отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов повысились до 0,3316/0,3433 против 0,3340/0,3448 на 12:00.