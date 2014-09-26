Гривня на закрытии межбанка остановилась на 13,40 за доллар
15:41, 26 сентября 2014Финансы
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Котировки гривни по отношению к доллару к концу торгов не изменились.
Гривня весь день торговалась на одном уровне / Фото УНИАН
В пятницу, 26 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне утренних значений - 12,95/13,40.
Как сообщили УНИАН казначеи коммерческих банков, котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов повысились до 16,5000/17,0568 против 16,5167/17,0809 на 12:00.
Читайте такжеПрезидент рассказал, почему упала гривня и как ее укрепитьПо отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов повысились до 0,3316/0,3433 против 0,3340/0,3448 на 12:00.
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