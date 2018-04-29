Баланс недели: анонс реформ от президента, газовые маневры и валютный курс

Значимым событием минувшей недели стала презентация президентом Петром Порошенко стратегии развития Украины до 2020 года. В ее экономической части - налоговая реформа, дерегуляция экономики и облегчение ведения бизнеса, достижение энергетической независимости.

Порошенко ставит задачу - до 2020 года увеличить в 4 раза ВВП на душу населения - до 16 тыс. долл. с нынешних 3 900, добиться притока прямых иностранных инвестиций за пять лет до 40 млрд долл., войти в топ-20 стран по степени легкости ведения бизнеса.

Вслед за президентом, правительственный план восстановления страны представил премьер-министр Арсений Яценюк на встрече с западными инвесторами в Нью-Йорке. Ключевым шагом он назвал борьбу с коррупцией. При этом призвал представителей деловых кругов США стать инвесторами в энергетику и сельское хозяйство Украины.

Со своей стороны, американские компании пообещали предоставить нашей стране экспертную помощь в сфере противодействия коррупции, либерализации экономики и упрощения регуляторного поля.

Газовые трения

Главные новости минувшей недели касались и газовой темы. Энерговопрос рассматривался на трехсторонней встрече в Берлине в формате ЕС-Украина-Россия. Можно сказать, что переговоры снова завершились ничем – как обычно, высказывались предложения по поиску компромисса в украинско-российском газовом конфликте. Стороны договорились традиционно продолжить диалог - очередной раунд консультаций пройдет на следующей неделе.

Основные посылы - Европейская комиссия предлагает Украине закупить у «Газпрома» на условиях предоплаты недостающие для прохождения зимнего периода 5 млрд кубометров газа по цене 385 долл. за тыс. куб. м. По словам вице-президента ЕК Гюнтера Эттингера, «Нафтогаз» и «Газпром» хотят заключить временный газовый контракт, который будет действовать до конца марта 2015 года, пока Стокгольмский арбитраж не примет решение по газовому спору. Кроме того, он отметил, что была достигнута договоренность об оплате Украиной газового долга в размере 2 млрд долл. до конца октября 2014 года, а до конца года - еще 1,1 млрд долл.

Но конкретные газовые договоренности - новость следующей недели. А на минувшей Россия «по-братски» продолжала «давить на газ». С начала сентября «Газпром» стал сокращать поставки топлива в ряд европейских стран – Словакию, Венгрию, Польшу, Австрию, Румынию, пытаясь в такой способ сорвать реверс газа в Украину: он шел по трем маршрутам – по польскому, словацкому и венгерскому. Европейские страны стойко переживали газовые козни Москвы. И на минувшей неделе Кремль перешел к шантажу – или прекращаете реверс, или ждите перебоев с поставками газа. Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что подписанные Москвой с партнерами из ЕС газовые контракты не предусматривают реэкспорта и выразил надежду, что европейские партнеры России будут соблюдать достигнутые договоренности. «Лишь это может обеспечить бесперебойные поставки потребителям в Европе», – подчеркнул он.

Уже вечером 25 сентября последовал результат выставленных претензий - Будапешт прекратил на неопределенный срок реверс в нашу страну. Оператор газотранспортной системы Венгрии компания FGSZ Ltd объяснила прекращение поставок газа в Украину повышенным спросом на «голубое топливо» на внутреннем рынке страны.

«Нафтогаз» же усмотрел в этом руку «Газпрома». И этому есть повод: 22 сентября в Будапеште состоялась рабочая встреча главы "Газпрома" Алексея Миллера и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, по итогам которой премьер Венгрии заявил о достижении договоренности увеличить объемы поставляемого российского газа в ближайшие недели, чтобы Венгрия могла нарастить запасы в хранилищах. «Я сказал россиянам, что нам потребуется большой объем газа в ближайшее время для увеличения запасов, - сказал он. - И мы этот большой объем получим».

Таким образом, когда ночные температуры начали приближаться в нулевой отметке, Украина осталась с двумя реверсными направлениями. Среднесуточные объемы поставок из Словакии, по самому крупному газовому коридору, на уходящей недели достигли максимума в 27 млн куб. м. А суточные поставки газа из Польши составляют 5 млн куб. м. С начала сентября Украина импортировала из ЕС 800 млн кубометров «голубого топлива», тогда как из России газовые поставки достигали 3,5 млрд куб. м в месяц.

Украина уже накопила в ПХГ порядка 16,5 млрд кубометров газа. По словам Яценюка, нам не хватает еще 5 млрд кубометров, чтобы пройти зиму без проблем. "Но у нас есть очень большие шансы пройти зиму, даже имея 17 млрд кубометров природного газа», - считает глава правительства.

Остается надеяться, что он прав.

Укрощение валютных качелей

На минувшей неделе валютный рынок Украины продолжало лихорадить. Во вторник курс гривни к доллару побил очередной антирекорд, достигнув отметки 14,80/14,97 грн/долл. В ситуацию вмешалась власть. За закрытыми дверьми в Нацбанке Порошенко провел личную беседу с руководителями крупнейших банков и внешнеторговых игроков Украины.

Итог встречи власти и бизнеса озвучил министр финансов Александр Шлапак. По его словам, ситуация в экономики позволяет говорить о том, что причин для дестабилизации денежного рынка нет. Максимальный курс может находиться в пределах 13-13,5 грн за долл.

«У нас был разговор в Национальном банке, высказались банкиры, экспортеры и мы обсудили перспективы валютной выручки. Какие общие выводы? Никаких оснований для дестабилизации курса гривни нет. Как наши товарные потоки, так и потоки капитала говорят о том, что курс балансируется на уровне 13 грн. Все остальное – стремление или застраховать валютные риски, или заработать на валютных спекуляциях», - сказал министр, добавив, что попытки валютных спекуляций будут жестко пресекаться НБУ, а в некоторых случаях и правоохранительными органами.

Как сообщил УНИАН руководитель одного из банков на правах анонимности, на закрытом совещании с руководством государства 23 сентября банкиры договорились продавать доллары по курсу не дороже 12,95 грн/долл. «Договорились придерживаться продажи до 12,95 грн/долл., будем работать с клиентами – экспортерами и импортерами, объяснять ситуацию», - сказал собеседник агентства.

По его словам, дальнейшая девальвация может привести к плачевным последствиям в банковской системе и экономике страны, и банкиры это прекрасно понимают.

Диалог власти и бизнеса дал плоды - на следующий день гривня откатилась к отметке 12,95. Но возможно, что настоящей причиной укрепления гривни являются новые ограничения Нацбанка на валютном рынке, в частности, установление максимальной суммы покупки валюты для физлиц в один день не более эквивалента 3 тыс. грн. «Учитывая усиление напряжения на наличном сегменте валютного рынка, постановлением предусмотрено уменьшение максимальной суммы продажи наличной иностранной валюты одному лицу в один операционный (рабочий) день до суммы, не превышающей в эквиваленте 3000 гривен», - говорится в постановлении Нацбанка.

Минувшая неделя расширила список участников «клуба» проблемных банков. Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в «Грин Банк» на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным в связи с осуществлением рисковой деятельности, которая создает угрозу интересам вкладчиков и других кредиторов. По данным регулятора, за 2013-2014 годы банк провел финансовые операции по переводу средств в наличную форму на общую сумму около 20 млрд грн.

Кстати, в июле Генпрокуратура назвала банк подконтрольным бывшему министру доходов и сборов Александру Клименко и проверяла его причастность к финансированию терроризма и сепаратизма на Востоке.

С начала года Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в 20 банков.

Рекордный урожай

Министр аграрной политики и продовольствия Игорь Швайка на минувшей неделе обнародовал прогноз сбора зерновых в 2014 году на уровне 60 млн тонн, что лишь не многим уступает прошлогоднему рекордному урожаю в 63 млн тонн. Такой высокий показатель украинские аграрии смогли достичь, несмотря на боевые действия в Донбассе и аннексию Крыма.

Урожай кукурузы тоже обещает быть неплохим. По различным оценкам, он может составить 25-27 млн тонн, тогда как в прошлом году страна собрала 31 млн тонн этой культуры. По словам генерального директора ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Владимира Лапы, прогнозируемое сокращение вала кукурузы связано с засушливой погодой в августе.

Учитывая то, что внутреннее потребление зерновых в Украине не превышает 27 млн тонн, то объем экспорта в 2014/2015 маркетинговом году может составить порядка 30 млн тонн.

В ожидании МВФ

На минувшей неделе стало известно, что миссия ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда приедет в Киев в ноябре и проведет оценочный обзор развития экономики страны, результаты которого будут затем представлены на заседании Совета директоров Фонда. Оно запланировано на конец 2014 - начало 2015 года. По результатам заседания Совета можно ожидать решения о выделении Украине следующего кредитного транша в рамках двухлетней программы сотрудничества общим объемом 17 млрд долл.

Артем Белоусов (УНИАН)