ЕС стал главным рынком сбыта для большинства регионов Украины

Евросоюз в текущем году стал главным зарубежным рынком сбыта для товаров из 13 областей Украины, в то время как в прошлом году лишь шесть областей экспортировали в ЕС больше, чем в Россию.

Об этом заявил заместитель министра экономического развития и торговли Украины – торговый представитель Украины Валерий Пятницкий, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

«На сегодня 13 областей имеют существенно большие объемы экспорта в Европейский Союз, чем в Российскую Федерацию, а еще в одном регионе Украины эти показатели равнозначны. При этом в 2013 году лишь в 6 областях нашего государства предприятия были более ориентированными на рынок ЕС, чем на российский рынок», - приводит пресс-служба слова Пятницкого.

Он отметил, что доля отечественного экспорта в ЕС в общем экспорте превысила одну треть, тогда как в прошлые годы она колебалась на уровне 25-26%.

Замминистра объяснил это существенным сокращением поставок в страны Таможенного союза из-за создания Россией искусственных преград для украинских товаров.

Читайте такжеУкраина благодаря отмене пошлин увеличила экспорт в Евросоюз на 25%«На российском рынке якобы пошлина также нулевая, но на европейском рынке вам не создают дополнительных препятствий, а в России то обнаруживают, что происхождение товара не такое, то санитарные нормы какие-то не такие, и так далее, причем это совершенно искусственно», - подчеркнул Пятницкий.

Он также отметил, что искусственные преграды на рынках ТС привели к тому, что даже Донецкая и Луганская области, которые традиционно имели тесные экономические связи с Россией, сейчас большую часть экспортируемой продукции продают в ЕС.

Как сообщал УНИАН, ранее Пятницкий заявлял, что украинские экспортеры уже смогли компенсировать около 60% всех потерь на российском рынке путем налаживания поставок на другие рынки. В основном компенсация происходила за счет существенного роста поставок в страны ЕС, а также в целый ряд африканских стран.