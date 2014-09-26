Реальная зарплата в Украине уменьшилась на 12,7%
Реальная заработная плата в Украине (без учета Крыма и Севастополя), в августе 2014 года уменьшилась на 12,7% по сравнению с августом 2013 года и на 7,1% по сравнению с предыдущим месяцем.
Об этом сообщает Зеркало недели со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат) Украины.
По данным Госстата, значительное уменьшение реальнойзарплаты в прошлом месяце наблюдалось в Донецкой (на 32,3%), Луганской (на 30,6%), Черновицкой (на 14,1%), Киевской (на 11,5%) и Волынской (на 11,4%) областях.
В Киеве сокращение реальной зарплаты за год составило 9,7%.
"Средняя заработная плата штатных работников в Украине в августе по сравнению с июлем текущего года уменьшилась на 4,7%, составив 3370 грн, тогда как в июле она составляла 3537 грн, июне - 3601 грн", - отмечается в Госстате.
Читайте такжеПод НБУ из-за курса доллара собралась акция протеста, здание закидали яйцамиСамая высокая заработная плата в августе зафиксирована в Киеве (5327 грн), самая низкая - в Тернопольской области (2526 грн).
Среднемесячная заработная плата штатных работников в Украине за восемь месяцев 2014 года составила 3399 грн.
Напомним, что реальная заработная плата фактически представляет собой совокупность материальных и духовных благ и услуг, которые можно приобрести на свою зарплату (номинально выраженную в количестве грн). Реальная зарплата зависит, во-первых, от уровня номинальной зарплаты, а также от цен на товары и услуги и величины уплачиваемых налогов.
Как уже сообщалось, в июле 2014 года реальная заработная плата в Украине уменьшилась на 8,9%.
По сообщению Нацбанка, из-за падения гривни уровень инфляции в Украине вырастет до 19%.