Реальная зарплата в Украине уменьшилась на 12,7%

Об этом сообщает Зеркало недели со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат) Украины.

По данным Госстата, значительное уменьшение реальнойзарплаты в прошлом месяце наблюдалось в Донецкой (на 32,3%), Луганской (на 30,6%), Черновицкой (на 14,1%), Киевской (на 11,5%) и Волынской (на 11,4%) областях.

В Киеве сокращение реальной зарплаты за год составило 9,7%.

"Средняя заработная плата штатных работников в Украине в августе по сравнению с июлем текущего года уменьшилась на 4,7%, составив 3370 грн, тогда как в июле она составляла 3537 грн, июне - 3601 грн", - отмечается в Госстате.

Читайте такжеПод НБУ из-за курса доллара собралась акция протеста, здание закидали яйцамиСамая высокая заработная плата в августе зафиксирована в Киеве (5327 грн), самая низкая - в Тернопольской области (2526 грн).

Среднемесячная заработная плата штатных работников в Украине за восемь месяцев 2014 года составила 3399 грн.

Напомним, что реальная заработная плата фактически представляет собой совокупность материальных и духовных благ и услуг, которые можно приобрести на свою зарплату (номинально выраженную в количестве грн). Реальная зарплата зависит, во-первых, от уровня номинальной зарплаты, а также от цен на товары и услуги и величины уплачиваемых налогов.

Как уже сообщалось, в июле 2014 года реальная заработная плата в Украине уменьшилась на 8,9%.

По сообщению Нацбанка, из-за падения гривни уровень инфляции в Украине вырастет до 19%.