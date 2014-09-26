Государственный долг Украины вырос до $69,5 млрд

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на 31 августа 2014 года составила 69,512 млрд долл., что на 286 млн долл., или 0,41%, больше показателя на начало месяца, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

По данным Минфина, общая сумма государственного и гарантированного государством долга в гривневом эквиваленте в августе по сравнению с июлем выросла на 108,321 млрд грн, или 12,9%, - до 945,766 млрд грн.

В январе-августе государственный и гарантированный государством долг снизился на 3,598 млрд долл., или 4,92%, в то время как в гривневом эквиваленте – вырос на 391,396 млрд грн, или 61,84%.

Государственный и гарантированный государством внешний долг в августе снизился на 741 млн долл., или 1,8%, – до 40,002 млрд долл. и составил 57,55% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга. Внутренний долг вырос на 1,027 млрд долл., или 3,6%, – до 29,51 млрд долл.

Читайте такжеУкраина выплатила внешний долг еще на $75 млнПрямой госдолг правительства Украины в августе вырос на 803 млн долл., или 1,4%, – до 57,577 млрд долл., что составляет 82,83% общей суммы государственного и гарантированного государством долга. В частности, внешний долг снизился на 628 млн долл., или 1,4%, – до 30,281 млрд долл., внутренний долг вырос на 1,431 млрд долл., или 5,5%, – до 27,296 млрд долл.

Гарантированный государством долг Украины на 31 августа составил 11,935 млрд долл., в том числе внешний – 9,722 млрд долл., внутренний – 2,214 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на 31 июля 2014 года составила 69,226 млрд долл., что на 284 млн долл., или 0,41%, меньше показателя на начало месяца.

Госбюджет Украины на 2014 год с последними изменениями устанавливает предельный уровень госдолга по итогам года в размере 806,962 млрд грн.