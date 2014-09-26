Банки должны обнародовать данные о своих реальных владельцах до конца года

Национальный банк Украины обязал банки завершить процесс раскрытия информации о реальных владельцах до конца 2014 года, сообщается на сайте регулятора со ссылкой на итоги совещания руководства НБУ с руководителями малых и средних банков 26 сентября.

Как сообщается, глава НБУ Валерия Гонтарева подчеркнула необходимость безусловного выполнения банками законодательства в сфере противодействия отмыванию денег или финансированию терроризма.

«Теневые схемы, которые действовали в банках, признанных неплатежеспособными в связи с отмыванием средств, могут попытаться применить в добросовестных банках. А персональную ответственность за соблюдение банковского законодательства будет нести менеджмент банков», - предупредила Гонтарева.

Читайте такжеНБУ хочет ликвидировать банк Клименко из-за отмывания 20 млрд гривень Как сообщал УНИАН, Нацбанк 24 сентября признал неплатежеспособным входящий в группу небольших финучреждений «Грин Банк» в связи с осуществлением рисковой деятельности, которая создает угрозу интересам вкладчиков и других кредиторов.

По информации регулятора, «Грин Банк» в 2012-2014 годах неоднократно нарушал законодательство в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и за 2013-2014 годы провел финансовые операции по переводу средств в наличную форму на общую сумму около 20 млрд грн.