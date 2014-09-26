Российский рубль из-за санкций приближается к 40 за доллар

Рубль на торгах пятницы обновил исторический минимум, уверенно преодолев отметку 39 рублей за доллар. Он упал под давлением совокупности отрицательных факторов, таких как геополитическая нестабильность и санкции, высветившие проблему рефинансирования внешних займов российскими компаниями, снижение мировых фондовых индексов на фоне общего замедления мировой экономики и глобальное укрепление доллара.

Как сообщает Reuters, котировки рубля к бивалютной корзине ($0,55 и 0,45 евро) на торгах ММВБ к 19.30 мск находились на уровне 43,87 рубля, стоимость корзины повысилась на 60 копеек.

Доллар в секции расчетами "завтра" торгуется на уровне 39,13 рубля за доллар, на 34 копейки выше закрытия четверга. Евро вырос на 56 копеек до 49,66 рубля.

Активность торгов заметно превышает средние уровни, а объемы заявок на покупку - достаточно высокие, хотя и ниже, чем в предыдущий день, когда размеры лота доходили до $1 миллиарда.

Спрос на доллары не ослабевает, поэтому на следующей неделе, по завершении налогового периода и без существенного улучшения геополитического фона, тенденция к ослаблению рубля может сохраниться, а Банк России - вмешаться в торги.

Читайте такжеЭкс-министр финансов РФ: Россия не сможет развиваться в изоляции от ЗападаВ четверг рейтинговое агентство Fitch сообщило, что ждет от Центробанка РФ поддержки курса рубля на фоне давления на валютный рынок из-за роста дефицита валютной ликвидности.

Цены на нефть снижаются: к 13.07 мск американский сорт WTI торговалась на уровне $92,38 (минус 0,16 процента к вчерашнему закрытию), а североморская смесь Brent стоила $96,81 (минус 0,2 процента).

Сегодняшнее обсуждение поставок газа в ЕС немного поддержало курс рубля, но имело гораздо менее важное значение, чем ставка на то, что ЕС может ослабить санкции.

Евросоюз, вероятно, сохранит санкции против России, когда его представители соберутся на следующей неделе, чтобы оценить успехи мирного процесса в Украине, говорят дипломаты.