Российская экономика перестала расти

Рост экономики РФ в августе 2014 года замедлился до нуля в годовом выражении, снизившись к предыдущему месяцу на 0,4 процента, говорится в ежемесячном мониторинге Минэкономразвития, пишет Reuters.

При этом ведомство повысило оценки роста за июль: до 1,0 процента в годовом выражении (прежняя оценка - минус 0,2 процента), а к предыдущему месяцу - до 0,4 процента с 0,2 процента.

"Основным фактором этого пересмотра стал значительный всплеск роста экспорта нефтепродуктов, который составил 39,3 процента за рассматриваемый период против падения на 16,6 процента в июне (к соответствующему периоду прошлого года)".

За восемь месяцев ВВП РФ вырос на 0,7 процента.

Читайте такжеРоссийский рубль из-за санкций приближается к 40 за доллар"Негативная экономическая активность августа обусловлена снижением сезонноочищенной динамики обрабатывающих производств, оптовой торговли, строительства и чистых налогов. В августе текущего года производство продукции сельского хозяйства перестало вносить положительный вклад в рост ВВП. Продолжилась тенденция сокращения темпов роста товарного импорта и экспортных пошлин на нефть и газ, определив негативную динамику налогов на продукты и импорт", - пишет Минэкономразвития.

Власти прогнозируют замедление роста ВВП в 2014 году до 0,5 процента с 1,3 процента в прошлом году.