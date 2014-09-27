ЕС либерализовал торговлю с Украиной, а Россия блокирует - глава МИД Швеции

Бильдт обращает внимание на последние данные Еврокомиссии, согласно которым за май-июнь этого года экспорт украинской продукции в ЕС вырос на 25 процентов по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, сообщает Deutsche Welle.

"Важно увидеть, как экспорт из Украины двинулся от России в сторону ЕС. Мы либерализуем торговлю - Россия блокирует", - написал он в своем Twitter.

Напомним, что в Россию украинский экспорт за первое полугодие 2014 года сократился почти на четверть.

Читайте такжеРоссия введет пошлины на товары из Украины после начала имплементации соглашения с ЕСПоследние статические данные свидетельствуют о том, что отмена пошлин для украинских товаров, введенные ЕС в одностороннем режиме, положительно влияют на украинскую экономику. Кроме этого, на рост экспорта повлияла девальвация гривны, российские ограничительные меры на поставки украинской продукции и укрепление европейской экономики, говорится в сообщении. От торговых преференций, которые ввел для украинской продукции в Евросоюз, больше всего выиграли сельхозпроизводители.

Рост экспорта на европейские рынки на 587 миллионов долларов США в целом компенсирует потери Украины от сокращения экспорта в Россию - 592 миллиона долларов, говорится в сообщении представительства ЕС в Украине, обнародованном в пятницу, 26 сентября. Евросоюз планирует продлить срок действия отмены пошлин для украинской продукции до декабря 2015 года в рамках трехсторонних договоренностей между Украиной, Евросоюзом и Россией.