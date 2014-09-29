Очередной близкий к "Семье" Януковича банк ликвидируют

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 26 сентября начал ликвидацию неплатежеспособного «Пивденкомбанка» на основании решения Национального банка Украины об отзыве лицензии и ликвидации финансового учреждения, сообщила пресс-служба фонда.

Согласно сообщению, уполномоченным лицом фонда на проведение процедуры ликвидации назначена Марина Славкина.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования ввел временную администрацию в «Пивденкомбанк» с 26 мая сроком на 3 месяца.

«Пивденкомбанк» работал на рынке Украины с 1990 года. Банк входил в состав промышленно-финансовой группы «Метал Юнион», которая специализируется на металлургии и горнодобывающем производстве.

Читайте такжеВ «Промэкономбанке» и «Пивденкомбанке» продлили временные администрацииВ начале июля основной собственник банка Руслан Циплаков, владеющий 49,7405% акций банка, вышел из состава его акционеров, при этом донецкая компания «Глобус плюс» увеличила долю в уставном капитале банка до 23,9967%.

По информации СМИ, владелец банка Циплаков является близким другом сына экс-президента Украины Александра Януковича. В начале марта правоохранительные структуры провели в банке обыски. Корреспондентский счет банка был заблокирован, а наличные средства арестованы.