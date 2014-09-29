Межбанк открылся гривней по 13,40 за доллар

В понедельник, 29 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к открытию торгов установились на уровне 12,9500/13,4000, сообщает УкрДилинг.

Котировки гривни по отношению к евро к открытию торгов установились на уровне 16,4300/16,9992.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к открытию торгов составили 0,3283/0,3395.

Читайте такжеНацбанк для поддержки гривни продал на валютном аукционе почти $135 млнКак сообщал УНИАН, в пятницу, 26 сентября, торги на межбанковском валютном рынке Украины открылись долларом по 13,40 грн и остались на том же уровне до конца дня.