Доллар в России из-за санкций и дешевой нефти впервые в истории приблизился к 40 рублям

Рубль достиг новых исторических минимумов к доллару США и бивалютной корзине утром понедельника из-за спроса на американскую валюту, а также на фоне низких нефтяных цен, сообщает Reuters.

Мировой тренд на укрепление американского доллара против большинства конкурентов подпитывается ожиданиями приближения сроков повышения процентных ставок ФРС США. Усиление же внутреннего спроса в значительной мере вызвано ограничением доступа российским банкам и компаниям к западным ресурсам в условиях необходимости погашать внешние займы и уплачивать проценты.

Доллар США сегодня достиг отметки 39,50 рубля впервые в истории.

Читайте такжеВ России из-за санкций ожидают обвала курса рубля до шокового уровняК 11.30 мск американская валюта расчетами "завтра" оценивалась на Московской бирже в 39,47 рубля, что на три четверти процента выше закрытия четверга.

Евро подорожал почти на один процент до 50,10.

Котировки бивалютной корзины ($0,55 и 0,45 евро) на биржевых торгах к этому времени находились вблизи 44,28 рубля, что на 37 копеек выше уровня предыдущего закрытия и является абсолютным максимумом.