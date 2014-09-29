ЕС официально отложил временное применение свободной торговли с Украиной

Европейский Союз принял официальное решение об отсрочке временного применения Соглашения об ассоциации с Украиной в части углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в сообщении Европейского совета.

В сообщении отмечается: «Совет по общим вопросам принял пункт А». В разделе «пункт «А» речь идет о решениях, которые не выносятся на обсуждение.

Читайте такжеЕС либерализовал торговлю с Украиной, а Россия блокирует - глава МИД ШвецииКак сообщал УНИАН, 26 сентября президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина передала в Генеральный секретариат Совета Евросоюза ратификационную грамоту относительно Соглашения об ассоциации.

16 сентября Верховная Рада и Европарламент синхронно ратифицировали Соглашение об ассоциации включительно с глубокой и всеобъемлющей зоной свободной торговли между ЕС и Украиной.