Нацбанк завершил ликвидацию «Диалогбанка»

13:30, 29 сентября 2014
Финансы
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НБУ 9 ноября 2010 года назначил временную администрацию сроком на три месяца в «Диалогбанк»

Фото УНИАН

Национальный банк Украины завершил ликвидацию «Диалогбанка», сообщила пресс-служба регулятора.

Согласно сообщению, ликвидация банка была завершена 1 сентября.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк 9 ноября 2010 года назначил временную администрацию сроком на три месяца в «Диалогбанк».

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11 мая 2011 года Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию и инициировал процедуру ликвидации ООО «Диалогбанк».

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