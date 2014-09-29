Нацбанк завершил ликвидацию «Диалогбанка»
13:30, 29 сентября 2014Финансы
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НБУ 9 ноября 2010 года назначил временную администрацию сроком на три месяца в «Диалогбанк»
Нацбанк ликвидировал «Диалогбанк» / Фото УНИАН
Национальный банк Украины завершил ликвидацию «Диалогбанка», сообщила пресс-служба регулятора.
Согласно сообщению, ликвидация банка была завершена 1 сентября.
Как сообщал УНИАН, Нацбанк 9 ноября 2010 года назначил временную администрацию сроком на три месяца в «Диалогбанк».
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11 мая 2011 года Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию и инициировал процедуру ликвидации ООО «Диалогбанк».
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