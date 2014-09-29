В Украине признали неплатежеспособными еще два банка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 29 сентября ввел временную администрацию в банки «Демарк» и «Порто-Франко» на основании решений Национального банка Украины о признании этих банков неплатежеспособным, сообщила пресс-служба фонда.

Согласно сообщению, временная администрация введена в оба банка сроком на 3 месяца, с 29 сентября по 29 декабря. Временным администратором банка «Демарк» назначен Владимир Приходько, банка «Порто-Франко» - Игорь Красюк.

Фонд напомнил, что в период действия временной администрации вкладчики банков могут получить свои средства по депозитам, срок действия которых закончился, и по текущим счетам. Выплаты будут проводиться в размере вклада и процентов, начисленных на день признания банка неплатежеспособным, в пределах 200 тыс. грн.

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Как сообщал УНИАН, банк «Демарк» (г. Чернигов) работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу небольших финучреждений.

По информации на сайте банка, 49,76% его акций принадлежат владельцу компании «Фининвест» Андрею Шинковенко, проживающему в Краснодоне Луганской области. Остальные акции принадлежат 206 физическим (49,65%) и 16 юридическим (0,59% акций банка) лицам.

15 сентября банк сообщил, что Фонд гарантирования вкладов физлиц проводит внеплановую инспекционную проверку банка. Финучреждение с 20 августа не выдавало наличные средства через банкоматы и отделения в связи с их отсутствием.

Банк «Порто-Франко» с 11 августа по 10 сентября ввел особый режим работы, в том числе приостановил на этот период обслуживание текущих, депозитных и карточных счетов клиентов-физических лиц.

Банк «Порто-Франко» (г. Одесса) работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу небольших финучреждений по активам согласно классификации Национального банка Украины.