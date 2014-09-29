Россия из-за санкций может перейти на устаревшую систему денежных переводов 90-х годов

Центробанк РФ готовится к возможному отключению системы межбанковских переводов SWIFT, тестируя старые каналы связи между банками.

Об этом «Газете.Ru» рассказали два высокопоставленных источника в ЦБ.

Тестирование систем межбанковских коммуникаций проходило в минувший вторник. Банки и ЦБ исследовали возможности каналов передачи и проверяли устойчивость системы при максимальной нагрузке. По результатам тестирования система была признана надежной, заявил источник в Центробанке.

«Результаты тестирования показали, что система передачи транзакций может работать стабильно даже при высоких нагрузках, а скорость передачи данных остается на приемлемом для современной банковской системы уровне. Поэтому сейчас, после тестов, можно уже уверенно говорить: отключение SWIFT не скажется на межбанковских транзакциях внутри страны», — отмечает источник.

Впрочем, отладка системы межбанковских переводов внутри России не снимает проблемы отправки денег за рубеж. Для ее решения Центробанк приказал банкам начать тесты старых каналов связи. «После завершения тестирования системы внутрироссийских платежей банки должны поднять все договоры с западными партнерами и найти возможность наладить трансграничные межбанковские переводы через старые каналы связи, например Telex. Тестирование данных каналов и шлюзов должно начаться в ближайшее время», — говорит «Газете.Ru» источник в ЦБ. Пресс-служба Центрального банка не ответила на запрос «Газеты.Ru».

Читайте такжеДоллар в России из-за санкций и дешевой нефти впервые в истории приблизился к 40 рублямСистемаTelex в настоящее время считается устаревшей: она использовалась в банках еще в 1990-х годах. Несмотря на то что система банковских операций SWIFT появилась в 1973 году, повсеместно использоваться в российских банках она начала лишь десять лет назад.

По мнению участников финансового рынка, если SWIFT все-таки будет отключена, переход на Telex будет связан со значительными расходами для банков, а они, в свою очередь, попытаются переложить свои расходы на отправителей и получателей платежа.

В частности, адаптация программного обеспечения под эту систему может стоить до $30–50 тыс. с каждого банка. При этом в случае отключения cистемы SWIFT сразу же заменить ее технологиями из прошлого не получится: как удалось выяснить «Газете.Ru», сроки перехода на Telex могут быть весьма существенными.

Время, необходимое на стыковку с банковской операционной системой, профильные сотрудники российских банков оценивают в один месяц.

Дело в том, что переход на нынешние стандарты SWIFT ЦБ начал осуществлять еще в 2005 году, поэтому сейчас от работы со SWIFT зависит большая часть банковских программ.

Если переход на Telex все-таки состоится, каждый платеж с иностранными банками будет проходить дольше, чем в системе SWIFT, и стоить при этом дороже. «Система Telex всегда была надежной, только не очень удобной. При использовании системы Telex ничего не работает в автоматическом режиме, каждый платеж находится в полуручной обработке, из-за чего необходимо привлекать дополнительные человеческие ресурсы. При этом каждая платежка в этой системе стоит значительно дороже», — говорит руководитель службы казначейства "Связь-банка" Кирилл Звержанский.

По мнению опрошенных участников рынка — топ-менеджеров банков и сотрудников казначейства, — после возврата к системе Telex платежи с иностранными банками могут подорожать в два-три раза.

Несмотря на то что в целом заменить систему SWIFT можно, используя межбанковскую систему ЦБ (регулятор уже предложил ее использовать для внутренних платежей в рублях в случае отключения от SWIFT), а для проведения платежей с иностранными партнерами — Telex, далеко не все участники рынка уверены в том, что эта конструкция сможет заменить SWIFT.

Как сообщал УНИАН, Европейский парламент призывает ЕС рассмотреть в качестве новых санкций возможность исключения России из системы Swift.

Справка УНИАН. SWIFT - сообщество всемирных межбанковских телекоммуникаций. За день через сеть SWIFT проходят платежные поручения более чем на $6 трлн, в ней принимают участие более 10 тыс. финансовых организаций в 210 странах.

По уставу SWIFT в каждой стране сообщества создаются группа членов и группа пользователей. В РФ их объединяет ассоциация "РосСВИФТ".