Гривня закрыла межбанк на отметке 13,40 за доллар
15:47, 29 сентября 2014Финансы
0
Котировки гривни по отношению к евро понизились до 16,4490/17,0193 грн/евро
К российскому рублю котировки гривни повысились до 0,3217/0,3393 / Фото УНИАН
В понедельник, 29 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне утренних значений - 12,95/13,40 грн/долл.
Как сообщили УНИАН казначеи коммерческих банков, котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов понизились до 16,4490/17,0193 грн/евро против 16,4300/16,9778 грн/евро на 12:00.
Читайте такжеВ госбюджет-2015 надо закладывать курс доллара на уровне 12,90 гривень – НБУ
По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов повысились до 0,3217/0,3393 грн/рубль против 0,3275/0,3387 грн/рубль на 12:00.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter