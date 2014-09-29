Гривня закрыла межбанк на отметке 13,40 за доллар

В понедельник, 29 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне утренних значений - 12,95/13,40 грн/долл.

Как сообщили УНИАН казначеи коммерческих банков, котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов понизились до 16,4490/17,0193 грн/евро против 16,4300/16,9778 грн/евро на 12:00.

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По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов повысились до 0,3217/0,3393 грн/рубль против 0,3275/0,3387 грн/рубль на 12:00.