Электронная система госзакупок заработает в конце года

Электронная система государственных закупок, которая разрабатывается несколько месяцев в Украине при участии представителей парламента, профильных министерств и грузинских экспертов, должна заработать в тестовом режиме уже в декабре 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на круглом столе в понедельник сообщил эксперт по вопросам внедрения системы электронных тендеров Давид Маргания.

«Мы идем от простого к сложному. Мы условились на минимальном продукте, который нужен для того, чтобы запустить систему. Это должно произойти уже в декабре этого года. А потом уже все остальные модули и функции, которые нужно дополнительно пристраивать к системе, что произойдет позже, уже на втором этапе», - отметил Маргания.

По его словам, уже разработана не только концепция системы, но и ее технические характеристики. При этом сейчас перед командой экспертов стоит задание более детально прописать все технические вопросы, после чего можно будет приступать непосредственно к практической разработке самой системы.

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономической политики Ксения Ляпина отметила, что запуск электронных торгов в системе государственных закупок не преодолеет полностью коррупцию, однако значительно сократит ее процент. Кроме того, она считает, необходимо электронные торги внедрять и при продаже имущества, полученного в процессе банкротства.

«Мы понимаем, что это будет реальный антикоррупционный шаг. Таким же шагом могут быть электронные аукционы по продаже не только арестованного имущества, но и имущества, полученного в процессе банкротства. У нас тут большая проблема, и она также упирается в коррупцию», - отметила Ляпина.

Вместе с тем в ходе круглого стола представитель Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины высказал ряд технических замечаний, которые, по мнению ведомства, могут нарушить безопасность процесса госзакупок. Участники встречи договорились провести совместную встречу для обсуждения проблемных вопросов.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября разработчики пилотного проекта электронных торгов в сфере госзакупок представили концепцию новой системы, а также подписали меморандум с представителями различных ведомств и служб, а также частными компаниями для разработки и реализации данного проекта. По словам заместителя главы Администрации президента Дмитрия Шимкива, новая система позволит малому и среднему бизнесу участвовать в тендерах на уровне с крупными компаниями.

Сфера государственных закупок в Украине является одной из самых коррупционных. С 2010 года стали широко использоваться теневые схемы в распределении бюджетных средств. Для этого создавались непрозрачные процедуры проведения тендеров, «фирмы-прокладки» для накручивания цены, закупка зачастую проводилась у одного участника и т.д. По словам министра юстиции Павла Петренко, власти Украины под руководством экс-президента Виктора Януковича выводили из бюджета Украины порядка 150 млрд грн в год через злоупотребления на тендерах по госзакупкам.