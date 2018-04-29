Цена мирного неба над Украиной

Президент Украины Петр Порошенко в представленном плане реформ до 2020 года назвал одним из ключевых его элементов реформирование системы безопасности и обороны. В рамках этой реформы глава государства ожидает увеличения расходов на армию к 2020 году до 5% ВВП с нынешнего показателя в 1,02%. Число профессиональных военных, вопреки тенденции последних лет, - будет увеличено более чем вдвое, до 7 человек на 1000 жителей.

Желание президента более чем естественно, поскольку события последнего года наглядно продемонстрировали, чего стоят гарантии территориальной целостности Украины, полученные от соседней России и ядерных стран мира, и в каком плачевном состоянии находится украинская армия.

Армейские расходы начали расти уже в этом году. Правительство дополнительно выделило из резервного фонда на потребности обороны 18 млрд грн, и таким образом годовые расходы государства на военные нужды достигли 63 млрд грн. На таком же уровне, по информации Министерства финансов, ожидается финансирование оборонных нужд и в следующем году. В том числе, бюджет ключевого ведомства - Минобороны - в 2015 году составит порядка 47 млрд грн.

По данным Минобороны, из этих средств 62% пойдут на содержание военных, включая денежное обеспечение, заработную плату и питание, коммунальные расходы, содержание оружия и военной техники, а 12% отведено на подготовку войск.

На закупку нового вооружения и военной техники в следующем году будет направлено порядка 10 млрд грн.

Пока это все подробности о финансировании армии на следующий год, поскольку самого проекта госбюджета никто не видел. Достаточно ли этих средств для продолжения военных действий, которые по оценкам правительства, обходятся нашей стране в 18 млн грн в день? И если военные действия рано или поздно прекратятся, покроет ли такое финансирование потребности обороны страны?

Бюджет обороны

Современной украинской армии, для решения поставленных продолжающейся войной за Донбасс задач, в первую очередь необходимо современное вооружение, средства индивидуальной защиты и связи.

Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак в интервью УНИАН рассказал, что построение армии европейского типа в Украине потребует 5-7 лет и ежегодные вливания только в перевооружение Вооруженных сил около 1 млрд долл.

«Украина 23 года не занималась оснащением своей армии, и поэтому у нас оборонно-промышленный комплекс получился экспортно-ориентированным и таким, который все потребности армии удовлетворить не может. Чтобы Украина имела армию европейского типа, хорошо оснащенную, мобильную, компактную и способную выполнять функцию сдерживания внешней агрессии нужно, как минимум, 5-7 лет и ежегодное вливание на перевооружение в объеме 700 млн долл. – 1,2 млрд долл.», - сказал эксперт и отметил, что часть вооружения и оборудования Украина не сможет произвести на своей территории, его нужно будет покупать за рубежом.

В 2015 году на переоснащение армии предусмотрен предельный минимум средств в 700 млн долл. Не исключено, что и другие расчеты Минобороны проведены по принципу минимализма.

В то же время, некоторые эксперты оценивают предусмотренный объем финансирования как вполне достаточный. Народный депутат от партии «УДАР», член парламентского комитета по вопросам бюджета Павел Ризаненко в комментарии УНИАН высказал мнение, что нужно сравнивать прежние объемы финансирования и нынешние. «На этот год было 15 млрд в базовом бюджете, потом увеличили на 6, а после еще на 10. То есть, сейчас идет речь о 30 с чем-то млрд. То есть, 63 млрд для Украины, в сравнении с тем, что было раньше, достаточная сумма», - сказал он.

По словам депутата, военные даже эти средства не успевают осваивать. «Месяц назад открытых ассигнований было на 7 млрд, а использовано из этих средств только 45%. Есть такая проблема, что Министерство обороны даже не осваивает то, что им выделяется. Почему? Были некие ограничения на закупку оружия за границей, которые сняты буквально недавно, в июне-июле. Кроме того, когда военных спрашиваешь, они отвечают, что у нас техники полно, но эта техника в таком состоянии, была законсервирована и месяцами простаивала в полях, и не пригодна для использования, нуждается в капитальном ремонте. Таким образом, это не вопрос финансирования и отсутствия денег у государства, а вопрос к Минобороны, почему они их не осваивают», - добавил он.

Ризаненко не единственный, кто бросает укор военным в недостаточной расторопности с освоением бюджетных денег. Согласно заключению парламентской комиссии по вопросам проверки использования средств, перечисленных гражданами в поддержку вооруженных сил Украины, и расходов госбюджета, направленных на эти потребности, Минобороны медлит с закупкой необходимой для армии техники и оборудования, и использует средства недостаточно эффективно.

По мнению кабинетных аналитиков, объемы выделяемого государством финансирования не влияют на качество обеспечения военных, и как следствие, на обороноспособность страны. Причины более чем прозаичны.

Привычка экономить

Минобороны категорически не соглашается с обвинениями в недостаточной эффективности освоения бюджетных средств, связывая нападки парламентариев со стартом предвыборной кампании. Как пояснил в комментарии УНИАН директор департамента финансов Минобороны Иван Марко, из 63 млрд грн годового бюджетного финансирования обороноспособности государства конкретно на Минобороны в текущем году приходится 27 млрд грн, а из 18,3 млрд грн допфинансирования из резервного фонда - 11,7 млрд грн. «Подчеркиваю, 11,7 млрд грн, а не 18 млрд, которые Минобороны якобы не в состоянии использовать, как это утверждают некоторые политики, зарабатывая таким образом авторитет», - сказал он.

Военный финансист уточнил, что из выделенных 11,7 млрд грн министерство получило только 6,9 млрд грн, из которых не потрачено всего 3,1 млрд грн, но и эти средства уже перераспределены по назначению. «Хотел бы обратить внимание, что средства на 3,1 млрд грн, которые на сегодня не использованы, не гуляют по коммерческим банкам, а находятся в Госказначействе. Под этот ресурс есть бюджетные обязательства на 100%, то есть, заключены договора, идет поставка материальных средств. Все средства будут использованы по мере поступления продукции согласно заключенным договорам», - добавил он, и пояснил, что в рамках Бюджетного кодекса нельзя оплачивать товары и услуги до их фактического получения.

В то же время, в министерстве признают, что некоторые бюрократические препятствия в работе есть, и поэтому разработали законопроект о финансовой системе в особый период.

«Государство в особый период не может жить «по законам мирного времени». На сегодняшний день в нашей стране нет закона о финансовой системе в особый период. Генеральный штаб Минобороны этот проект разработал, он подан в Министерство финансов, сейчас он там находится. Если бы действовал такой закон, намного проще было бы решать сегодняшние проблемы, связанные с материальным обеспечением», - добавил Марко и пообещал приложить все усилия, чтобы законопроект был рассмотрен парламентом в ближайшее время.

Несмотря на проволочки с освоением средств, Минобороны констатирует, что уровень материально-технического обеспечения вооруженных сил Украины к сентябрю вырос до 80-90% по сравнению с 10-12% в апреле этого года, а бюджетные запросы армии впервые за последние годы финансируются на 100%. В следующем году министерство рассчитывает получить дополнительное финансирование, но на вопрос о достаточности этих средств военные скромно отвечают, что не могут рассчитывать на большее в нынешних реалиях. «Генштаб, исходя из поставленных задач и состояния вооружения, определил потребность в 47 млрд грн. Это мало, но мы не можем рассчитывать на большее, учитывая ситуацию в стране», - сказал Марко и еще раз подчеркнул, что 63 млрд – это средства на оборону в целом, включая другие силовые ведомства.

Военные всегда отличались скромностью, и просить особого к себе отношения так и не научились, даже в условиях внешней военной агрессии со стороны России, планирующей потратить в 2013 году на свои военные нужды 88 млрд долларов США.

Подставить плечо

Украина, находясь в состоянии глубокого экономического кризиса, пока не может позволить себе оборонный бюджет выше 4,8 млрд долл. Но даже это достаточно сложно, с учетом аннексии Крыма и вооруженных противостояний в индустриальном Донбассе, уничтожающих экономический потенциал страны. Конечно, в других условиях Украина могла бы найти более эффективные направления использования этих миллиардов, но сейчас выбирать не приходится. И обороноспособность является для страны и ее граждан безусловным приоритетом.

За счет чего же будет наполняться «оборонный» бюджет 2015 года? Правительственные эксперты ожидают в случае прекращения в ближайшие три месяца войны на Донбассе достичь в 2015 году экономического роста на уровне 2%. Если война так быстро не закончится, то согласно прогнозам ключевого кредитора страны, МВФ, в 2015 году стоит ждать падения экономики Украины на уровне порядка 7%.

Таким образом, предпосылок для экономического чуда нет, и на оборону своей страны в 2015 году придется поработать каждому ее гражданину. В условиях экономической неопределенности правительство рассчитывает продлить на весь следующий год действие 1,5% военного налога с зарплаты украинцев и прочих введенных в этом году налогов. Среди новаций Кабмин также предлагает Раде отменить льготы по налогу на недвижимость, чтобы этот налог платила каждая семья из расчета 2% минимальной зарплаты за квадратный метр. В перечне предложений правительства - повышение ставки пенсионного сбора при покупке валюты до 2%.

Конечно, украинцы – народ щедрый и бескорыстный. В текущем году они без всяких налогов и сборов пожертвовали на нужды армии 149 млн грн благотворительных средств и предоставили материальное обеспечение почти на 200 млн грн. И своими силами помогали укомплектовывать родных и близких, призванных в зону АТО.

С другой стороны, что остается делать? Если такова цены свободы, цена мирного неба над нашими головами на новой геополитической карте мира, между агрессивным востоком и ленивым западом, экономить себе дороже.

Ольга Гордиенко (УНИАН)