В НБУ уверяют, что «ДНРовцы» не смогут подделать гривню

Украинская гривня имеет высокую степень защиты от возможных подделок, в том числе со стороны самопровозглашенной «ДНР», сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Регулятор напомнил, что в последнее время в СМИ появилась информация о том, что на базе одного из полиграфических предприятий города Донецка представители так называемой «ДНР» планируют организовать изготовление поддельных банкнот национальной валюты Украины.

«Национальный банк Украины заявляет, что указанная информация носит откровенно провокационный характер с целью дестабилизировать финансовую систему Украины и подорвать доверие населения Украины к национальной валюте, нанести ущерб имиджу центрального банка государства», - говорится в сообщении.

Регулятор отметил, что согласно Закону Украины "О Национальном банке Украины" выпуск и обращение на территории Украины других денежных единиц и использование денежных суррогатов как средства платежа запрещаются. Изготовление с целью введения в обращение или введение в оборот поддельных денежных знаков влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Украины.

«Украинская гривня имеет высокий уровень защиты от подделок, поскольку Национальный банк Украины использует современные технологии для изготовления денежных знаков», - говорится в сообщении.

Вместе с тем Нацбанк отметил, что ситуация с поддельными банкнотами национальной валюты контролируемая и не носит угрожающего характера.

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Как сообщал УНИАН, большинство изъятых из обращения в Украине в 2013 году поддельных денег, как и в прошлые годы, - это банкноты номиналом 20, 50, 100 и 200 гривен.

По информации Нацбанка, по итогам 2013 года на 1 млн шт. настоящих банкнот гривни приходилось примерно 3,5 шт. поддельных, в 2012 году - 4,1 шт., в 2011 году - 3,4 шт.

Нацбанк подчеркивает, что эта статистика значительно лучше, чем в странах Европейского Союза и России.

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Согласно информации на официальном сайте Европейского центрального банка, по итогам 2013 года на 1 млн шт. настоящих банкнот евро приходилось примерно 43 шт. поддельных, в 2012 году - 35 шт., в 2011 году - 46 шт.

По данным на официальном сайте Банка России, в 2013 году на 1 млн шт. настоящих банкнот российских рублей приходилось примерно 9 шт. поддельных, в 2012 году - 13,6 шт., 2011 году - 15 шт.