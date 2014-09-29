Набсовет «Ощадбанка» уволил первого замглавы правления

Наблюдательный совет государственного «Ощадбанка» 26 сентября уволил первого заместителя главы правления банка Евгения Березовского, сообщается в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, Березовский работал на указанной должности в банке на протяжении 4-х лет. Других подробностей банк не уточнил.

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Справка УНИАН. «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и входит в группу крупнейших банков Украины. 100% акций банка принадлежат государству.