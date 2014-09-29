На переоснащение армии в следующем году выделят 10 миллиардов

Министерство обороны Украины предусмотрело в государственном бюджете Украины на 2015 год 10 млрд грн на покупку нового вооружения и военной техники из 47 млрд грн общей потребности в финансировании армии в следующем году.

Как сообщила УНИАН в эксклюзивном комментарии пресс-служба Министерства обороны, 10 млрд грн, или 20% от потребности армии, Минобороны планирует направить на покупку нового вооружения и военной техники. 62% пойдут на содержание военных, включая денежное обеспечение, заработную плату и питание, коммунальные расходы, содержание оружия и военной техники. 12% отведено на подготовку войск.

Директор департамента финансов Минобороны Иван Марко в комментарии УНИАН пояснил, что в этом году расходы Минобороны по госбюджету составят 27 млрд грн, а в следующем году министерство рассчитывает получить дополнительные 20 млрд грн финансирования.

«Генштаб, исходя из поставленных задач и состояния вооружения, определил потребность в 47 млрд грн. Это мало, но мы не можем рассчитывать на большее, учитывая ситуацию в стране», - сказал Марко.

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Как сообщал УНИАН, Минобороны по состоянию на 26 сентября получило 17,878 млрд грн на финансирование Вооруженных сил Украины в 2014 году, что составляет 66,1% от запланированного объема 26,9 млрд грн.