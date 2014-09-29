Банк «Финансы и Кредит» увеличит уставный капитал на 25%

Входящий в группу крупнейших банк «Финансы и Кредит» планирует увеличить свой уставный капитал на 700 млн грн, или на 25%, до 3,5 млрд грн, сообщила пресс-служба банка.

Согласно сообщению, соответствующее решение должны принять акционеры банка 31 октября на внеочередном собрании. Банк планирует увеличить капитал путем частного размещения дополнительных акций существующей номинальной стоимости за счет дополнительных взносов.

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Как сообщал УНИАН, 11 февраля 2014 года акционеры банка «Финансы и Кредит» завершили внесение 500 млн грн в уставный капитал банка, таким образом увеличив его на 21,7% – до 2,8 млрд грн.

Справка УНИАН. Банк «Финансы и кредит» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1990 года и входит в группу крупнейших банков Украины.

Основными акционерами банка являются компании «Аскания» (46,55%) и F&C Realty (49,58%). В СМИ банк называют подконтрольным народному депутату Константину Жеваго.