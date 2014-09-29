Bloomberg: Цена, которую придется заплатить за экономический разворот Путина

Саймон Кеннеди и Генри Мейер в своей статье, которая называется «Цена, которую придется заплатить за то, что Путин развернул экономический курс России на 180 градусов», опубликованной на сайте Bloomberg.com, пишут, что когда премьер-министр Великобритании Тони Блэр стал первым лидером одной из самых развитых стран мира, который встретился с новым президентом России в марте 2000 г., Владимир Путин был как никогда любезен.

В сопровождении своих жен Путин и Блэр прогулялись по Эрмитажу в Санкт-Петербурге. В Мариинском театре они слушали оперу «Война и мир». Блэр похвалил Путина за его желание модернизировать экономику России и сделать ее более открытой для иностранных инвестиций. За неделю до этого Путин упомянул о возможности вступления России в НАТО.

Глава России сначала оправдал ожидания, когда он уменьшил налоги и ускорил процесс вступления России во Всемирную торговую организацию. Рынки восстановились, и иностранные инвесторы начали активно вкладывать деньги, в результате чего индекс ММВБ вырос в 12 раз за первые два срока правления Путина до финансового кризиса в 2008 г., рубль вырос на 12 % за тот же период.

Но эти дни закончились, и сейчас можно только лишь представить, как все могло бы быть. Путин начал отворачиваться от своих новых друзей еще в 2003 г., и этот процесс ускорился после начала его третьего президентского срока в 2012 г. Он расправился со своими противниками, отменил экономические свободы, а в этом году разжег восстание на востоке Украины.

Результат: Россия, которая сейчас находится на грани рецессии, страдает от все большего ужесточения международных санкций и все больше становится изгоем на мировых рынках капитала. В то время как фондовый индекс MSCI World вырос на 9,7 % по сравнению с прошлым годом, индекс ММВБ снизился на 2,9 %. Рубль, который сегодня достиг рекордно низкого уровня, упал на 30 % с тех пор как Путин впервые стал президентом.

«Упущенный момент»

«Россия понесет долгосрочные убытки», – Майкл Макфол, который до февраля этого года был послом США в России, а сейчас профессор Стэнфордского университета в Калифорнии, сказал в телефонном интервью. «Это огромная упущенная возможность, потому что Россия шла по абсолютно другому пути. Это трагедия для всех, что Путин пошел в другом направлении».

Для того чтобы понять, что могло бы быть, достаточно посмотреть на экономику, которую оценивают в 2 трлн. долл., и которая увеличила свою нефтяную мощь в среднем на 7 % с 2000 г. по 2008 г.

Когда Путин вернулся в президентское кресло в 2012 г., Международный валютный фонд предсказывал рост 3,9 % в 2013 г. Вместо этого рост составил всего 1,3 %, что примерно на 50 млрд. долл. меньше, чем ожидалось. Аналогичный спад прогнозируется и на этот год, по словам Андерса Аслунда, старшего научного сотрудника Института международной экономики в Вашингтоне, который давал России советы о приватизации в 1990 г.

Что еще хуже, Алексей Кудрин, который будучи министром финансов с 2000 по 2011 г. помог вернуть российскому бюджету прирост, заявил 16 сентября, что его страна будет показывать нулевой или отрицательный рост в течение следующих двух-трех лет.

Более слабый путь

«Из-за конфликта с Украиной российская экономика оказалась на гораздо более слабом пути роста», – сказал Чарльз Коллинз, главный экономист Института международных финансов в Вашингтоне и бывший чиновник Министерства финансов США.

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Международные инвесторы вывели около 850 млн. долл. из российских инвестиционных фондов и фондов акций за период с начала года по 24 сентября, согласно данным, собранным EPFR Global в Кембридже, штат Массачусетс. Министр экономики России Алексей Улюкаев заявил 18 сентября, что арест миллиардера Владимира Евтушенкова в этом месяце может привести к увеличению оттока капитала.

В бизнес кругах также говорят об оттоке капитала. Хотя раньше они общались с Путиным на Санкт-Петербургском экономическом форуме, руководители Goldman Sachs Group и Citigroup были среди тех, кто отказался ехать на это мероприятие в мае этого года.

Blackstone Group LP, базирующаяся в Нью-Йорке, перестала искать инвестиции в стране после того как частная инвестиционная фирма за 3 года не смогла заключить сделку, сказал человек, который знаком с планом.

Мечта Путина сделать Россию одной из пяти крупнейших мировых экономик к 2020 г. разлетелась в пух и прах, по словам Сергея Гуриева, бывшего советника премьер-министра Дмитрия Медведева по экономическим вопросам, который уехал в Париж в прошлом году. Он говорит, что Путин мог воплотить свою мечту в жизнь, если бы он сосредоточился на обеспечении экономического роста в районе 5-6 %, как и было обещано.

«У России был огромный потенциал из-за низкой производительности, что было вполне возможно достичь таких темпов экономического роста», – сказал Гуриев. «Что изменилось, так это то, что правительство приняло решение не выполнять свои обещания».

В 2000 г., когда Путин заменил Бориса Ельцина, чувства были совсем другими. Одним из его первых решений было закрыть российскую радиолокационную базу на Кубе, единственный центр сбора информации, который был у России в Западном полушарии. Он также закрыл военно-морскую базу во Вьетнаме, самую большую за пределами стран-участниц Варшавского договора. После терактов 11 сентября Путин заверил США в поддержке без всяких условий.

Снижения налогов

Внутри страны он снизил налог на прибыль до единой ставки 13 % с максимальных 30 % и уменьшил корпоративные налоги до 24 % с 35 %. Бюджетные доходы выросли.

«Это была совсем другая жизнь, и Путин вел себя совершенно по-другому», – сказал Михаил Касьянов, который был премьер-министром во время первого президентского срока Путина, а теперь является одним из оппозиционных лидеров.

Путин никогда до конца не принимал капитализм. В 2000 г. он взял под свой контроль НТВ, ведущей независимый телевизионный канал, принадлежащий олигарху Владимиру Гусинскому, а в 2003 г. Михаил Ходорковский, глава ЮКОС, был арестован по обвинению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. После 10 лет проведенных в тюрьме, он был освобожден в прошлом году, помилованный властью президента.

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Отношения с США начали ухудшаться еще в 2003г., когда президент Джордж Буш вторгся в Ирак, и когда Россия пыталась противостоять планам США по противоракетной обороне в Восточной Европе.

Перезагрузка

Когда президент Барак Обама поселился в Белом доме, он хотел «перезагрузить» отношения. Госсекретарь США Хиллари Клинтон подарила главе МИД РФ Сергею Лаврову игрушечную коробку с большой красной кнопкой во время своего визита в Москву в 2009 г. США даже поддержали вступление России в ВТО.

Это примирение длилось недолго. Путин предоставил убежище американскому беглецу, бывшему агенту ЦРУ Эдварду Сноудену в августе 2013 г. Россия также бросила вызов США поддержав режим президента Сирии Башара аль-Асада.

Затем начался украинский конфликт и противостояние в стиле холодной войны. Свержение поддерживаемого Россией президента Виктора Януковича в феврале стало кульминацией многолетнего разочарования Кремля посягательством НАТО на территории бывшего Советского Союза.

Владимир Лукин, бывший посол России в США в начале 1990-х гг., говорит, что нельзя винить только Путина в теперешней ситуации. Он считает, что США и Европейский союз также должны нести ответственность за «упорное и одностороннее расширение» НАТО, а затем ЕС, к границам России.

«Путин был избран отчасти для того, чтобы противостоять Западу, поэтому тот парень, которого мы получили в итоге, является продуктом этих решений», – сказал Тони Брентон, посол Великобритании в России с 2004 г. по 2008 г.

Влияние санкций

Санкции США и ЕС могут нанести еще больший удар после того как США расширили их, чтобы охватить ОАО «Сбербанк России» (SBER), крупнейший банк страны, и энергетические компании, а также пять государственных оборонных и технологических предприятий.

«Эти санкции ограничивают его способность осуществлять те проекты, которые позволяют ему делать вид, что у России нормальный экономический рост», – сказал бывший премьер-министр Касьянов. «Санкции должны ускорить крах всей экономической системы, что приведет к глубокому, системному кризису».

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В то время как рубль и российские акции выросли в последние дни в надежде на то, что санкции могут быть ослаблены, а режим прекращения огня поддерживается, Бенуа Анн из Societe Generale SA ожидает дальнейших распродаж финансовых инструментов.

«Я знаю, что лишь немногие международные инвесторы сейчас оптимистично настроены по поводу рублевых активов», – написал он в отчете 24 сентября. «Большинство либо довольно пессимистично на это смотрят, либо решили остаться в стороне в целом».

Гуриев, бывший советник премьер-министра, говорит, что планы сбалансированного бюджета также основываются на экономическом росте от 2 до 3 %. Поскольку это сейчас под угрозой, он считает, что Путину в ближайшее время придется сократить расходы на военную сферу и пенсии, поскольку снижение цен на нефть становится еще одной другой фискальной проблемой.

«Это совершенно новая ситуация, и мы не знаем, что будет дальше», – сказал Гуриев. «Это беспрецедентный случай для Путина».