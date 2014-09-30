Гривня продолжает держаться на отметке 13,40 за доллар
10:39, 30 сентября 2014Финансы
0
Котировки гривни на межбанке к открытию торгов установились на уровне 12,95/13,40 грн/долл.
Котировки гривни к евро установились на уровне 16,4300/17,0086 / Фото УНИАН
Во вторник, 30 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к открытию торгов установились на уровне закрытия торгов 29 сентября - 12,95/13,40 грн/долл.
Как сообщили УНИАН казначеи коммерческих банков, котировки гривни по отношению к евро к открытию торгов установились на уровне 16,4300/17,0086 грн/евро против 16,4490/17,0193 грн/евро на закрытии торгов в понедельник.
Читайте такжеПрезидент рассказал, почему упала гривня и как ее укрепить
По отношению к российскому рублю котировки гривни к открытию торгов установились на уровне 0,3291/0,3406 грн/рубль против 0,3217/0,3393 грн/рубль на закрытии торгов 29 сентября.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter