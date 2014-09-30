Гривня продолжает держаться на отметке 13,40 за доллар

Во вторник, 30 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к открытию торгов установились на уровне закрытия торгов 29 сентября - 12,95/13,40 грн/долл.

Как сообщили УНИАН казначеи коммерческих банков, котировки гривни по отношению к евро к открытию торгов установились на уровне 16,4300/17,0086 грн/евро против 16,4490/17,0193 грн/евро на закрытии торгов в понедельник.

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По отношению к российскому рублю котировки гривни к открытию торгов установились на уровне 0,3291/0,3406 грн/рубль против 0,3217/0,3393 грн/рубль на закрытии торгов 29 сентября.