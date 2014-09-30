Нацбанк смягчил требования по кредитам к Фонду гарантирования вкладов

Об этом говорится в постановлении регулятора от 29 сентября «О внесении изменений в Положение о кредитовании Национальным банком Украины Фонда гарантирования вкладов физических лиц», опубликованном на сайте НБУ.

Согласно документу, Нацбанк предоставляет фонду кредит под обеспечение гособлигациями Украины в пределах номинальной стоимости этих ценных бумаг с учетом процентов за три месяца пользования кредитом, а также под обеспечение имущественных прав по будущим поступлениям на счет фонда в НБУ в пределах 80% от суммы таких поступлений с учетом процентов за три месяца пользования кредитом.

Напомним, что ранее при расчете максимальной суммы кредита в зависимости от обеспечения по нему учитывалась сумма процентов за весь период пользования таким кредитом.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк кредитовал Фонд гарантирования вкладов физлиц на 4,8 млрд грн и намерен предоставить еще около 6 млрд грн кредитных средств.

С начала года Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в 22 банка, включая «Демарк», «Порто-Франко», «Грин Банк», «Экспобанк», «Актабанк», «Актив-Банк», «Терра Банк», «УФС», «Золотые ворота», «Еврогазбанк», «Финростбанк», «Старокиевский банк», «АвтоКразБанк», «Захидинкомбанк», «Пивденкомбанк», «Промэкономбанк», «Интербанк», «Форум», «Меркурий», «Брокбизнесбанк», «Реал Банк», «Даниэль».