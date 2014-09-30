Госдолг Франции впервые превысил 2 трлн евро

Государственный долг Франции впервые преодолел психологически важную отметку в 2 трлн евро, по итогам второго квартала текущего года общий объем задолженности страны составил 2,023 трлн евро.

Об этом сообщил Национальный институт статистики и экономических исследований (Insee), передает Прайм.

По сравнению с первым кварталом госдолг увеличился на 28,7 млрд евро и к концу июня достиг 95,1% ВВП.

Согласно прогнозам правительства, планку в 95,1% ВВП госдолг должен был достичь лишь к концу этого года.

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Комментируя сегодняшние данные Insee, в министерстве финансов республики указали на то, что чрезмерная задолженность во Франции сложилась еще во время правления правоцентристов. С 2002 по 2012 годы, напомнили в ведомстве, размер госдолга увеличился с 930 млрд до 1,86 трлн евро.

"Политика, которую проводит правительство сейчас, основывается одновременно на оздоровлении государственных финансов за счет программы бюджетной экономии и на стратегии роста, которая должна позволить в дальнейшем остановить увеличение долга", - заверили в Минфине.