Пакет налоговых реформ загоняет в тень сигареты без фильтра, - нардеп

Об этом заявила народный депутат Украины, первый заместитель председателя Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Оксана Продан, передает РБК.

По ее мнению, в случае принятия предложенных Кабмином норм, следует ожидать увеличения нелегальной реализации табачных изделий из-за высоких налогов на сигареты без фильтра.

"Искали две вещи - популизм и наполнение бюджета. Нашли пролоббированное одной компанией повышение акциза и возможные дополнительные поступления за счет самых необеспеченных курильщиков. Я считаю, что повышение акциза должно быть равномерным и заранее прогнозируемым. Оно не должно осуществляться в пользу одного производителя с риском увеличения теневого сектора и снижением поступлений от других платежей", - подчеркнула нардеп.

Напомним, в законопроекте №5079 предложено более, чем в два раза (с 101,7 грн до 227,33 грн за 1 тыс шт.), повысить специфическую ставку акцизного налога на сигареты без фильтра. Также планируется значительно увеличить и минимальную сумму акциза за 1 тыс. шт. сигарет бесфильтровой группы (минимальное акцизное обязательство) - с 133,35 грн до 304,11 грн.

Ожидается, что за счет роста налогов на наиболее дешевые сигареты бюджет получит до 300 млн грн. Розничная цена на легальные сигареты без фильтра вырастет до 9-10 грн и практически сравняется с ценой наиболее дешевых фильтровых табачных изделий.

По мнению специалистов рынка, авторы документа рассчитывают, что подобное решение подтолкнет производителей сигарет бесфильтровой группы отказаться от их производства. Однако в 2013 г. сигареты без фильтра самого низкого ценового сегмента обеспечивали около 12% продаж табачных изделий в Украине, сейчас этот показатель составляет уже 15%. Специалисты объясняют подобную динамику уменьшением реальных доходов граждан - потребители бесфильтровых табачных изделий, как правило, относятся к беднейшим, наименее социально защищенным слоям населения.

Эксперты подсчитали, что если вместе с увеличением специфической ставки на 20% на сигареты без фильтра, также увеличить и адвалорную составляющую акцизного налога с 12% до 15% (для всех видов сигарет), в госбюджет будет дополнительно привлечено до 1 млрд грн. По утверждению специалистов, это в три раза больше, чем в предложенных Минфином налоговых каникулах для дорогих сигарет. Таким образом, эксперты призывают правительство не поддаваться интересам производителей дорогих табачных брендов.