Рост экспорта в ЕС позволил Украине компенсировать до половины потерь на рынке России

Рост украинского экспорта в страны Европейского Союза позволил компенсировать до половины потерь, понесенных украинскими товаропроизводителями в результате закрытия российского рынка, заявил журналистам заместитель министра экономического развития и торговли Украины, торговый представитель Украины Валерий Пятницкий.

«Насколько компенсируется российский рынок? На половину «отыграли» за счет роста экспорта в ЕС и на другие рынки Азии и Ближнего Востока. Конечно, это не компенсировало (потерь - УНИАН) в полном объеме. Но главное, что в этом году объем торговли будет в любом случае выше наихудшего - кризисного показателя 2009 года. Те тенденции, которые мы видим, дают основание полагать, что общий экспорт будет больше (по сравнению с 2009 годом)», - сказал Пятницкий.

Он отметил, что ключевую компенсационную роль играет экспорт агропродукции. «Сейчас идет аудит на предприятиях молочной отрасли. Если все будет хорошо, то вопрос выхода на российский рынок для них не будет стоять так остро, потому что будет возможность выходить на другие рынки», - отметил заместитель министра.

В то же время он отметил, что ситуация с экспортом металлургии, химической продукции и продукции машиностроения несколько сложнее, поскольку во многом украинское производство в этих сегментах было ориентировано исключительно на российский рынок и потому найти замену этому рынку крайне сложно.

«Что касается экспорта металлургии, то определенным образом вырос экспорт в страны ЕС и на рынки Азии. Но здесь мы можем говорить о том, что у нас для металлургов есть собственная ресурсная база. Химия – тут сложнее, из-за существенной ресурсной составляющей, которую надо закупать за валюту. Сложно с машиностроением. То, что экспортировалось на российский рынок, на других рынках не всегда нужно. Найти сразу рынки сбыта крайне сложно. Кроме того, по некоторым направлениям россияне реализовали программы импортозамещения – например, в сегменте производства вагонов и полувагонов», - подчеркнул Пятницкий.

В то же время он отметил, что Украине удалось сохранить оборот торговли на всех рынках, где отсутствует какая-либо политическая составляющая. «Мы, например, сохранили рынок Беларуси. Там, где нет политической составляющей, там торговля сохраняется в прежних объемах», - отметил торговый представитель.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины прогнозирует падение объемов экспорта из Украины в 2014 году на 11,6%, импорта в Украину - на 21,1%, в связи с ситуацией на востоке страны и ухудшением взаимоотношений с Российской Федерацией.

По прогнозам экспертов, объем украинского экспорта в Россию по итогам 2014 года может снизиться как минимум на 35% с учетом отмены беспошлинного режима торговли.

Отрицательное сальдо торговли товарами Украины с Россией в первом полугодии 2014 года составило 2,46 млрд долл.

Положительное сальдо внешней торговли товарами Украины по итогам первого полугодия 2014 года составило 568,4 млн долл., в то время как за аналогичный период 2013 года баланс внешней торговли товарами был сведен с дефицитом в 3,982 млрд долл.