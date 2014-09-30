Доллар официально подорожал почти на пять копеек - до 12,94 грн

После двухдневного удержания официального курса доллара США на уровне 12,90 гривны сегодня Нацбанк не сумел удержать "зеленого" и тот подорожал почти на пять копеек, сообщает ТСН.

Поэтому с 14:00 сегодняшнего дня доллар стоит 12,94 грн, евро - 16,44 грн, а российский рубль 32 копейки.

Тем временем гривня бьет мировые антирекорды из постоянного подорожания доллара. За все свои 18 лет существования гривня обесценилась в сравнение с "зеленым" в более чем семь раз.

Как сообщал УНИАН, сегодня котировки гривны к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к открытию торгов установились на уровне закрытия торгов 29 сентября - 12,95/13,40 грн/долл.

Котировки гривны к евро к открытию торгов установились на уровне 16,4300/17,0086 грн/евро против 16,4490/17,0193 грн/евро на закрытие торгов в понедельник.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к открытию торгов установились на уровне 0,3291/0,3406 грн/рубль против 0,3217/0,3393 грн/рубль на закрытии торгов 29 сентября.