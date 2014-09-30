Украина ввела таможенное декларирование грузов из оккупированного Крыма

Украина с 27 сентября, в соответствии с законом о свободной экономической зоне в Крыму, ввела таможенное декларирование грузов, поступающих на территорию полуострова и вывозимых с аннексированной территории на материковую часть Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции во вторник сообщил заместитель главы Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Анатолий Макаренко.

«В связи с аннексией Крыма и с теми событиями, которые происходят на границе с Херсонской областью и Крымом, с 00:00 часов прошлой субботы (27 сентября – УНИАН) был введен режим закона, который принят Верховной Рады о свободной экономической зонй», - отметил Макаренко.

По его словам, украинская таможня теперь работает на границе с Крымом в режиме международного пункта пропуска.

Читайте такжеЗакон о свободной экономической зоне Крыма вступит в силу с 27 сентября«Украинская таможня работает на границе Херсонской и Крымской областей в режиме, который соответствует режиму функционирования международных пунктов пропуска. Таможенный контроль, оформление, перемещение транспортных средств, граждан, выполняется в соответствии с условиями перемещения граждан и товаров как в международных пунктах пропуска», - пояснил глава таможни.

По данным Макаренко, с 27 сентября 120 субъектов внешнеэкономической деятельности уже оформили соответствующие декларации.

«Если они перемещаются на территорию Крыма, то это экспортная декларация перемещения в режиме экспорта свободной экономической зоны. Если товары перемещаются с крымской территории, на них составляется декларация импорта на территорию Украины», - сказал Макаренко.

При этом глава таможни подчеркнул, что уже с 1 октября Россия также вводит декларирование товаров, ввозимых и вывозимых из аннексированного Крыма.

«Информирую вас, что с 1 октября РФ также вводит декларирование товаров, транспортных средств и других предметов при въезде и выезде из Крыма», - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, ранее в Государственной фискальной службе неоднократно заявляли, что через крымскую границу идет неконтролируемый поток контрабандной продукции. Также Министерство финансов выражало обеспокоенность ростом потока товаров, которые поступают на территорию Украины из Крыма без уплаты налогов и сборов.

Закон о создании свободной экономической зоны на временно оккупированной территории Украины, определяющий особенности экономической деятельности в Крыму и Севастополе, вступил в силу в Украине с 27 сентября. Согласно закону, поставка товаров и сопутствующих услуг с/на материковую часть Украины из Крыма приравнивается к осуществлению экспортно-импортных операций и, соответственно, попадает под регулирование тарифных и нетарифных торговых ограничений.