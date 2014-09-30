Гривня на межбанке уже четвертый день держится на уровне 13,40 за доллар

Во вторник, 30 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне утренних значений - 12,95/13,40.

Как сообщили УНИАН казначеи коммерческих банков, котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов понизились до 16,4490/17,0193 против 16,3157/16,8826 на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов повысились до 0,3274/0,3390 против 0,3290/0,3400 на 12:00.

Читайте такжеВ госбюджет-2015 надо закладывать курс доллара на уровне 12,90 гривень – НБУНапомним, что курс гривни на межбанковском рынке до последнего времени отличался повышенной волатильностью. Так, 24 сентября на открытии межбанка доллар подорожал до 14,95 грн. Однако к закрытию торгов в этот день украинская валюта сильно укрепилась - до обещанного Нацбанком уровня 12,95.

На следующий день, 25 сентября, гривня на межбанке снова резко упала - до 13,40 за доллар. К закрытию торгов в этот день национальная валюта поднялась на 10 копеек - до 13,30.

В пятницу, 26 сентября, межбанк открылся на уровне 13,40 грн за доллар. На этой отметке гривня держится и сегодня.