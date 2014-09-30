Дефицит госбюджета Украины вырос на 1,3%

Дефицит государственного бюджета Украины в январе-августе 2014 года составил 35,205 млрд грн, что на 451,6 млн грн, или на 1,3%, больше дефицита за аналогичный период прошлого года, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

«Дефицит государственного бюджета за январь-август 2014 года составил 35 204,5 млн грн, что соответствует 44% годового планового показателя», - говорится в сообщении.

По информации Минфина, сводный бюджет за январь-август выполнен с дефицитом 28,634 млрд грн, что на 5,991 млрд грн, или на 17,3%, меньше дефицита за аналогичный период 2013 года. Общий фонд госбюджета за январь-август сведен с дефицитом 29,951 млрд грн, что на 8,429 млрд грн, или на 21,9%, меньше дефицита за аналогичный период прошлого года.

Доходы госбюджета в январе-августе составили 230,574 млрд грн, что на 12,785 млрд грн, или на 5,8%, больше показателя за аналогичный период прошлого года. Доходы сводного бюджета за этот период составили 295,751 млрд грн, что на 11,155 млрд грн, или на 3,9%, больше, чем годом ранее. В общий фонд госбюджета за январь-август поступило 204,889 млрд грн, и таким образом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли на 17,265 млрд грн, или на 9,2%.

Читайте такжеПроект госбюджета-2015 предусматривает рост экономики на 2% при инфляции 13%Кассовые расходы госбюджета в январе-августе составили 264,239 млрд грн, что на 12,128 млрд грн, или на 4,8%, больше показателя за аналогичный период прошлого года. Расходы сводного бюджета за этот период составили 322,818 млрд грн, что на 4,071 млрд грн, или на 1,3%, больше, чем годом ранее. Расходы общего фонда госбюджета в январе-августе составили 232,543 млрд грн, и таким образом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 6,122 млрд грн, или на 2,7%.

Также сообщается, что в январе-августе погашение основной суммы долга госбюджета составило 65,694 млрд грн, в том числе внутреннего долга – 40,041 млрд грн, внешнего – 25,653 млрд грн. Госзаимствования на финансирование бюджета проведены в объеме 96,827 млрд грн, в том числе на внутреннем рынке – 41,458 млрд грн, из внешних источников – 55,369 млрд грн.

Поступления от приватизации государственного имущества в январе-августе составили 55,9 млн грн.

Как сообщал УНИАН, дефицит государственного бюджета Украины в январе-июле 2014 года составил 32,788 млрд грн, что на 2,518 млрд грн, или на 8,32%, больше дефицита за аналогичный период прошлого года.

Верховная Рада 31 июля приняла предложенные правительством изменения в госбюджет на 2014 год. Согласно доработанному закону, доходы госбюджета в 2014 году составят 377,822 млрд грн, расходы – 441,587 млрд грн, бюджетный дефицит – 68,564 млрд грн, предельный уровень госдолга – 806,962 млрд грн.