Рубль из-за санкций упал до самого низкого со времен дефолта России уровня
Сегодня курс доллара взлетел на отметку 39,89 рубля, что стало историческим пиком американской валюты на российских торгах.
Рубль завершил худший за 16 лет квартал обновлением абсолютных минимумов к доллару и бивалютной корзине после сообщений о возможных ограничениях движения капитала, краткосрочно подстегнувших и так нервный рынок в условиях локального дефицита валюты, конфликта на востоке Украины, санкций Запада, дешевой нефти и глобального спроса на американскую валюту.
Как сообщает Reuters, против доллара рубль потерял в третьем квартале более 16 процентов, из них 6,5 процента - в сентябре.
Во вторник, 30 сентября, курс доллара взлетел на отметку 39,89 рубля, что стало историческим пиком американской валюты на российских торгах.
Бивалютная корзина в это же время на короткое время зашла "за буйки" плавающего коридора ЦБ 35,40-44,40, сформировав абсолютный максимум на 44,47 рубля.
Это произошло после сообщения агентства Bloomberg о том, что ЦБР рассматривает возможность введения временных ограничений на движение капитала в случае усиления его оттока из страны. Об этом агентству сообщили два чиновника, знакомые с обсуждением. Опровержение Центробанка позволило разрядить ситуацию.
Евро торговался с вблизи отметки 49,95 рубля, теряя 9 копеек - здесь рублю позволили сохранить лицо мировые тенденции на ослабление единой европейской валюты, из-за чего его квартальные потери чуть менее 7 процентов.
Против рубля во вторник сработала и новость о том, что ЕС оставил в силе санкции против России, которую Запад обвиняет в поддержке сепаратистов на востоке Украины.
Введение западных санкций, в том числе ограничение доступа на рынки капитала ряду крупнейших банков и нефтяных компаний РФ, стало основной причиной ослабления рубля в третьем квартале.
Читайте такжеЕС оставил в силе санкции против РФТеперь корпорациям и банкам проблематично перекредитовываться на западных рынках, при том, что долговая нагрузка остается значительной. В частности, в сентябре брутто-объем выплат по кредитам и процентов составил $22 миллиарда, в следующие два месяца - чуть более $20 миллиардов, и в декабре - почти $35 миллиардов.
В сентябре дополнительное давление на рубль, по мнению участников рынка, оказал домашний арест главы АФК Система Владимира Евтушенкова, а геополитическим фактором нестабильности выступили ситуация на востоке Украины и оценка степени участия в конфликте России.
Против рубля играло и укрепление американской валюты на форексе - доллар взлетел до четырехлетнего максимума к корзине валют и двухлетнего максимума к евро во вторник на фоне разных ожиданий в отношении политики ФРС и ЕЦБ.