Рубль из-за санкций упал до самого низкого со времен дефолта России уровня

Рубль завершил худший за 16 лет квартал обновлением абсолютных минимумов к доллару и бивалютной корзине после сообщений о возможных ограничениях движения капитала, краткосрочно подстегнувших и так нервный рынок в условиях локального дефицита валюты, конфликта на востоке Украины, санкций Запада, дешевой нефти и глобального спроса на американскую валюту.

Как сообщает Reuters, против доллара рубль потерял в третьем квартале более 16 процентов, из них 6,5 процента - в сентябре.

Во вторник, 30 сентября, курс доллара взлетел на отметку 39,89 рубля, что стало историческим пиком американской валюты на российских торгах.

Бивалютная корзина в это же время на короткое время зашла "за буйки" плавающего коридора ЦБ 35,40-44,40, сформировав абсолютный максимум на 44,47 рубля.

Это произошло после сообщения агентства Bloomberg о том, что ЦБР рассматривает возможность введения временных ограничений на движение капитала в случае усиления его оттока из страны. Об этом агентству сообщили два чиновника, знакомые с обсуждением. Опровержение Центробанка позволило разрядить ситуацию.

Евро торговался с вблизи отметки 49,95 рубля, теряя 9 копеек - здесь рублю позволили сохранить лицо мировые тенденции на ослабление единой европейской валюты, из-за чего его квартальные потери чуть менее 7 процентов.

Против рубля во вторник сработала и новость о том, что ЕС оставил в силе санкции против России, которую Запад обвиняет в поддержке сепаратистов на востоке Украины.

Введение западных санкций, в том числе ограничение доступа на рынки капитала ряду крупнейших банков и нефтяных компаний РФ, стало основной причиной ослабления рубля в третьем квартале.

Читайте такжеЕС оставил в силе санкции против РФТеперь корпорациям и банкам проблематично перекредитовываться на западных рынках, при том, что долговая нагрузка остается значительной. В частности, в сентябре брутто-объем выплат по кредитам и процентов составил $22 миллиарда, в следующие два месяца - чуть более $20 миллиардов, и в декабре - почти $35 миллиардов.

В сентябре дополнительное давление на рубль, по мнению участников рынка, оказал домашний арест главы АФК Система Владимира Евтушенкова, а геополитическим фактором нестабильности выступили ситуация на востоке Украины и оценка степени участия в конфликте России.

Против рубля играло и укрепление американской валюты на форексе - доллар взлетел до четырехлетнего максимума к корзине валют и двухлетнего максимума к евро во вторник на фоне разных ожиданий в отношении политики ФРС и ЕЦБ.