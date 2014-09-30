Генпрокуратура расследует новое дело против Януковича и Азарова

Генеральный прокурор Украины Виталий Ярема сообщил, что экс-президенту Виктору Януковичу, экс-премьеру Николаю Азарову и экс-министру финансов Юрию Колобову будет объявлено о подозрении в создании за средства государственного бюджета отдельной сети спецсвязи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генпрокурор сказал на пресс-конференции.

Ярема сообщил, что в период с октября 2010 года по июль 2013 года Янукович, по предварительному сговору с группой лиц, в частности, Азаровым, Колобовым, первым заместителем министра финансов Украины Анатолием Мярковским, председателем Государственной службы специальной связи и защиты информации Геннадием Резниковым, членом наблюдательного совета "Укртелекома" Сергеем Дзеником и директором общества «ESU» Ильей Солодовским, "злоупотребляя служебным положением, действуя вопреки государственным интересам, умышленно, из корыстных побуждений, организовал финансирование за счет государственного бюджета выполнение работ по строительству выделенной телекоммуникационной сети специальной связи».

Читайте такжеРоссия серьезно занервничала из-за открытия уголовного дела против КолобоваУказанные работы, согласно условиям приватизации ОАО "Укртелеком" и договорам купли-продажи от 11 марта 2011 года, должны были осуществляться за счет средств заказчика - ESU.

«Сегодня подготовлено и уже некоторым объявлено подозрение в совершении этого преступления», - сказал Ярема. Он прибавил, что в отношении подозреваемых лиц решается вопрос об избрании меры пресечения.