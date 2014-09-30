Украина за 8 месяцев снизила экспорт в страны Таможенного союза на 30%

По данным Укрвнешэкспертизы, падение украинского экспорта в страны Таможенного союза составляет в среднем 30% за 8 месяцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

“По результатам презентации, проведенной Укрвнешэкспертизой, падение нашего экспорта в страны Таможенного союза сейчас составляет в среднем 30% за 8 месяцев. В то же время, есть положительная динамика увеличения экспорта в страны Европейского Союза, особенно после применения преференций со стороны ЕС у нас рост на 1 млрд 300 млн долл., что составляет более 15%”, - сказала Зеркаль.

Она отметила, что правительство готовит контрмеры по защите украинских товаропроизводителей и украинского рынка в связи с агрессивной политикой Российской Федерации. “Речь не идет о том, чтобы полностью закрыть сейчас границу. Действительно, будут предприниматься контрмеры, сейчас Министерство экономического развития и торговли готовит перечень товаров, по которым будут включены контрмеры”, - сказала Зеркаль, добавив, что этот перечень готовится совместно с украинскими товаропроизводителями.

Читайте такжеЕС стал главным рынком сбыта для большинства регионов УкраиныКак сообщал УНИАН, 11 сентября в Украине вступил в силу закон о санкциях, разработанный правительством, принятый Верховной Радой и подписанный президентом Украины.

Согласно тексту закона, его задачей является защита национальных интересов, суверенитета и территориальной целостности, противодействие терроризму, защита и восстановление нарушенных прав украинских граждан. Санкции могут быть введены против иностранного государства, физического или юридического лица иностранного государства, лиц без гражданства, против террористов и их сторонников.

Основаниями для введения санкций являются прямые или потенциальные угрозы иностранного государства, физических или юридических лиц в отношении суверенитета Украины, ее территориальной целостности, оккупация территории Украины или создание барьеров для экономического роста Украины, причинение материального ущерба. Также основаниями для введения санкций могут быть решения Генеральной ассамблеи или Совета безопасности ООН, решения и регламенты Совета Европы, факты нарушения Общей декларации прав человека или Статуса ООН.

Предыдущий список персональных санкций включал 172 физических и 65 юридических лиц из РФ и ряда других стран, которые поддерживают российскую агрессию на востоке Украины.