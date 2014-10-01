МВФ снизил прогноз роста российской экономики в следующем году

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что в нынешнем году в России экономический рост составит 0,2% ВВП, прогноз на 2015 год снизился до 0,5% ВВП.

Как сообщили корреспонденту ТАСС осведомленные источники в Вашингтоне, такой прогноз заложен в новый доклад фонда, который должен быть распространен 7 октября в преддверии очередного годового собрания руководящих органов МВФ и Всемирного банка.

Однако специалисты предупредили, что оценки для конкретных стран порой уточняются в самый последний момент.

Читайте такжеРубль из-за санкций упал до самого низкого со времен дефолта России уровняДля России эти оценки пересматривались фондом в последний раз минувшим летом, когда шли традиционные ежегодные консультации по состоянию национальной экономики на основании 4-й статьи Устава МВФ. 1 июля по их итогам был обнародован отчет, согласно которому в РФ в 2014 и 2015 годах ожидался рост соответственно на 0,2% и на 1% ВВП.