Гривня на межбанке держится на 13,40 за доллар уже пятый день

В среду, 1 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины на открытии торгов снова установились на уровне 12,95/13,40, сообщает УкрДилинг.

Котировки гривни по отношению к евро на открытии торгов составили 16,3416/16,9094.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к открытию торгов установились на уровне 0,3264/0,3379.

Читайте такжеНацбанк для поддержки гривни продал на валютном аукционе почти $135 млнНапомним, что курс гривни на межбанковском рынке до последнего времени отличался повышенной волатильностью. Так, 24 сентября на открытии межбанка доллар подорожал до 14,95 грн. Однако к закрытию торгов в этот день украинская валюта сильно укрепилась - до обещанного Нацбанком уровня 12,95.

На следующий день, 25 сентября, гривня на межбанке снова резко упала - до 13,40 за доллар. В пятницу, 26 сентября, межбанк открылся на уровне 13,40 грн за доллар и оставался на нем на протяжении последующих двух сессий. На этой отметке гривня держится и сегодня.