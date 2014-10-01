НБУ будет отзывать валютные лицензии у банков за манипулирование рынком

Национальный банк Украины намерен применять к банкам жесткие меры воздействия за манипулирование на валютном рынке, включая отзыв генеральной лицензии на проведение валютных операций.

Об этом говорится в письме регулятора коммерческим банкам от 29 сентября №29-209/55222, текстом которого располагает УНИАН.

В частности, НБУ сообщает, что по результатам анализа работы банков выяснил, что некоторые из них допускают недобросовестные операции по торговле валютой на межбанковском валютном рынке Украины и международных рынках, оказывая умышленное давление на валютный рынок и таким образом манипулируя рынком.

Читайте такжеГривня на межбанке держится на 13,40 за доллар уже пятый день«В случае обнаружения подобных фактов Национальный банк Украины будет квалифицировать эти сделки как недобросовестные и применять к банкам жесткие меры воздействия, включая отзыв генеральной лицензии на проведение валютных операций», - говорится в письме.