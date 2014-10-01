В компании Ахметова заявляют, что спецсвязь для Януковича проводили не за бюджетные деньги

Один из крупнейших украинских операторов телекоммуникаций – компания «Укртелеком», заявляет, что телекоммуникационная сеть специального назначена (ТССН) была построена исключительно на деньги компании без привлечения бюджетных средств.

Соответствующее заявление «Укртелеком» сделал в связи с сообщением генпрокурора Украины Виталия Яремы о том, что экс-президент Виктор Янукович и ряд приближенных к нему лиц, включая членов набсовета «Укртелекома», подозреваются в организации финансирования за счет госбюджета строительства выделенной телекоммуникационной сети специальной связи.

«Выделенная ТССН была построена полностью и исключительно за средства «Укртелекома», никакие бюджетные средства для ее создания не выделялись», - говорится в заявлении «Укртелекома».

В то же время в компании отмечают, что не имеют никакого отношения к созданию и эксплуатации телекоммуникационной сети доступа к ТССН, которую создала Государственная служба специальной связи и защиты информации.

«Во избежание недоразумений, считаем необходимым отметить, что ПАО «Укртелеком» не имеет никакого отношения к созданию и эксплуатации телекоммуникационной сети доступа к ТССН. Созданная Госспецсвязью телекоммуникационная сеть доступа к ТССН является отдельным объектом, который имеет собственное технологическое оборудование и отличное от ТССН функциональное назначение», - отметили в компании.

Читайте такжеСуд постановил взыскать с Курченко 135 млн гривен неустойки за стадион “Металлист”Как сообщалось, 30 сентября генеральный прокурор Украины Виталий Ярема заявил, что экс-президент Виктор Янукович, бывший премьер-министр Николай Азаров и ряд приближенных к ним лиц подозреваются в организации по корыстным мотивам финансирования за счет государственного бюджета выполнения работ по строительству выделенной телекоммуникационной сети специальной связи.

Справка УНИАН. «Укртелеком» - крупнейший оператор фиксированной связи Украины, компания также является лидером рынка широкополосного доступа в Интернет.

Контрольный пакет акций компании принадлежит группе украинского бизнесмена Рината Ахметова «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).